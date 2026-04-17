『ペンと手錠と事実婚』アニメ化 特報PV公開で原作者「絶対に無理だろうと思っていました」
『ヤングアニマル』（白泉社）で連載中の漫画『ペンと手錠（ワッパ）と事実婚』がテレビアニメ化されることが発表された。あわせて、特報PVが公開された。
【画像】ポーズにキャラが出てる…『ペンと手錠と事実婚』原作作画担当のお祝いイラスト
本作は、原作・椹木伸一氏、作画・ガス山タンク氏による新感覚ラブコメ×ミステリー。累計発行部数40万部を突破。一言も言葉を発さない筆談女子高生ヒロイン・梔子鶫（くちなし・つぐみ）と、現場一筋の生真面目な中年刑事・切鮫鋭二（きりさめ・えいじ）による、世代も立場も超えた名コンビを描く。
特報PVでは、原作カットが使用された。短尺ながらも、鶫と切鮫それぞれのキャラクター性が際立ち、作品のテンポ感と魅力が凝縮された映像となっている。
さらにアニメ化決定を祝して、原作の2人から、お祝いコメントとイラストが到着した。
■原作：椹木伸一氏コメント
ヒロインが一言もしゃべらない作品なので、アニメ化は絶対に無理だろうと思っていました。これもひとえに応援してくださり、アニメ化を望んでくださった皆様のおかげです。ありがとうございます。どんな感じになるのか、セリフがなくて大丈夫なのか、全く想像もつかないので楽しみです。アニメで動く『ペンと手錠』をどうぞよろしくお願いします！
■作画：ガス山タンク氏コメント
ペンと手錠と事実婚のアニメ化、本当にありがとうございます！読者の皆さん、アニメスタッフの皆さん、よろしくお願いします！漫画ではできないアニメならではの演出、表現がありますし、動いて声があって（？）BGMがあって主題歌もあって、それを見るのを自分も楽しみにしています！
【画像】ポーズにキャラが出てる…『ペンと手錠と事実婚』原作作画担当のお祝いイラスト
本作は、原作・椹木伸一氏、作画・ガス山タンク氏による新感覚ラブコメ×ミステリー。累計発行部数40万部を突破。一言も言葉を発さない筆談女子高生ヒロイン・梔子鶫（くちなし・つぐみ）と、現場一筋の生真面目な中年刑事・切鮫鋭二（きりさめ・えいじ）による、世代も立場も超えた名コンビを描く。
さらにアニメ化決定を祝して、原作の2人から、お祝いコメントとイラストが到着した。
■原作：椹木伸一氏コメント
ヒロインが一言もしゃべらない作品なので、アニメ化は絶対に無理だろうと思っていました。これもひとえに応援してくださり、アニメ化を望んでくださった皆様のおかげです。ありがとうございます。どんな感じになるのか、セリフがなくて大丈夫なのか、全く想像もつかないので楽しみです。アニメで動く『ペンと手錠』をどうぞよろしくお願いします！
■作画：ガス山タンク氏コメント
ペンと手錠と事実婚のアニメ化、本当にありがとうございます！読者の皆さん、アニメスタッフの皆さん、よろしくお願いします！漫画ではできないアニメならではの演出、表現がありますし、動いて声があって（？）BGMがあって主題歌もあって、それを見るのを自分も楽しみにしています！
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