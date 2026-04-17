Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

デジタルデバイス周辺機器を手掛けるUGREENは、モバイルバッテリーの「UGREEN Nexode 25000mAh 200W」を33％オフの11,186円（税込）で販売しています。

UGREEN Nexode モバイルバッテリー (25000mAh・200W) PD3.1 急速充電対応 大容量 3ポート USB-C×2 USB-A×1 TFTディスプレイ 縦置きデザイン 省スペース パススルー/低電流モード搭載 PSE技術基準適合 MacBook PD対応Windows ノートPC iPad iPhone17 Galaxy S26 Ultra Androidスマホ PB722 UGREEN \11,186 （2026/04/17 11:18時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

ノートPCを2台同時に急速充電できる圧倒的なパワー

↑「UGREEN Nexode 25000mAh 200W」

UGREEN Nexode 25000mAh 200Wは、合計出力200Wを誇るハイパフォーマンスなモバイルバッテリーです。USB-C1ポート単体で最大140W（PD3.1）、USB-C1とC2ポートを同時に使用しても合計200W（100W＋100W）の高出力が可能なため、ノートPCを2台同時に急速充電できるとうたいます。

25000mAhの大容量により、iPhone 15を約5.2回、Galaxy S24 Ultraを約3.6回、iPad Pro 11インチを約2.6回、さらにはMacBook Pro 14インチを約0.94回分も充電可能です。

さらに、ディスプレイ機能搭載によりバッテリー残量はもちろん、入出力の電圧・電流・電力曲線などの使用状況がリアルタイムでカラー表示されるため、充電の状態を一目で把握できます。また、待機画面には遊び心のある絵文字フェイスが表示されるなど、近未来的なガジェット感も魅力です。

圧倒的なパワーと使い勝手の良さを両立したモバイルバッテリー「UGREEN Nexode 25000mAh 200W」。お得にゲットできるこの機会をお見逃しなく。

UGREENの大容量モバイルバッテリーはAmazonタイムセールでお買い得！

※この記事のリンクから商品を購入すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post UGREENの25000mAh大容量モバイルバッテリーが33％オフ！ ノートPCも2台同時充電できる一台がAmazonで安い appeared first on GetNavi web ゲットナビ.