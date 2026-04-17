6月26日に日米同時公開されるDCユニバースの新作映画『スーパーガール』に先駆け、4月18日の「スーパーマンの日」を記念した各種企画が発表された。

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『スーパーマン』は、コミック作家のジェリー・シーゲルとアーティストのジョー・シャスターによって生み出され、1938年4月18日にDCのコミックブック「アクション・コミック第1号」で初登場したキャラクター。その登場日を記念し、毎年4月18日は「スーパーマンの日」としてグローバルで祝われている。

映画『スーパーガール』は、2022年にDCスタジオの共同CEOに就任したジェームズ・ガンによる、『スーパーマン』に続くDCユニバース最新作。スーパーマン／クラーク・ケントの従妹、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エルを主人公に、新たな物語が描かれる。製作は『スーパーマン』に続き、ガン率いるDCスタジオが担当。『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』のクレイグ・ギレスピーが監督を務めた。

公開された「スーパーマンの日」キービジュアルには、スーパーマンに加え、スーパーマンの従妹でクリプトン星の生き残りであるスーパーガール、そしてスーパーマンの相棒であるクリプトン出身の犬・スーパードッグ・クリプトが集結。それぞれが独自のヒーローとして活躍しながらも一致団結して戦う姿が描かれている。

日本では映画『スーパーガール』の関連グッズが順次発売も決定。マクファーレン・トイズの7インチ・アクションフィギュア「DCマルチバース」シリーズからは「デラックス・シアトリカル・エディション」のスーパーガール＆ベイビー・クリプト、ロボが各6,800円（税込）で5月に発売（4月22日予約開始）。FUNKOの“Funko POP!”シリーズからは「SUPERGIRL WITH PUPPY KRYPTO」と「LOBO」が各2,000円（税込）で夏頃発売予定（5月予約開始）となる。また、Amazon Merch on Demandではコミック版スーパーマン、スーパーガール、クリプトの新デザインTシャツが各2,500円（税込）で発売中だ。

さらに、4月18日にはカートゥーン ネットワークで『アドベンチャー・ウィズ・スーパーマン』の厳選エピソードが放送される。スーパーマンとスーパーガールの“家族の絆”を軸にした重要エピソードに加え、ショートアニメ『クリプト出動』シリーズの第4弾『クリプト出動 海岸で大さわぎ』が日本初放送となる。

DC公式SNSでは、スーパーマンの公式グッズが抽選で合計40名に当たるプレゼントキャンペーンが開催。参加方法はDC公式XおよびInstagramにて当日発表される。グローバルではDC公式Instagramで『スーパーマン』（2025年）の名場面ランキングの公開や、YouTubeチャンネル「DC Kids」でのショートアニメ新エピソードの公開が予定されている。

また、『スーパーマン』（2025年）のテレビ放送も決定しており、4月27日にBS10プレミアム、5月7日にWOWOWで放送される。HBO Max on U-NEXTでは『スーパーマン』（2025年）のほか『ピースメイカー』シーズン1～2、『クリーチャー・コマンドーズ』、『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン1～6が見放題配信中だ。（文＝リアルサウンド編集部）