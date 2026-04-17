アレン様が「臆病だから先に体がいっちゃう」と衝撃の恋愛観を語る中、ひろゆきは真木よう子から直球質問を投げかけられた。

【映像】ひろゆきの女性関係

4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

恋愛スタイルについて、アレン様は「グイグイ行きたいけど、臆病だからこそ先こっち（体）に、行っちゃうのよ」「自信がないからかもしんない」と、心が傷つく前に肉体が先行してしまう複雑な胸中を告白。

これに真木よう子が「（先に体だけの関係になることで）気持ちついてこなくない？」と疑問を呈するとアレン様は「そう、だからこれ（体）だけよね」と手を叩くジェスチャーで表現。ひろゆきも「心と体のどっちかは手に入ってるわけだから」と理解を示す中、真木よう子が「ひろゆきさんってこれ（手を叩くジェスチャー）だけってあるんですか？」とぶっ込み質問。ひろゆきは「あんまないっすね」と冷静に否定するが、アレン様から過去の疑惑を突っ込まれる一幕もあり、スタジオは最後まで赤裸々なトークで盛り上がった。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。