ちいかわの「むちゃうまプリン」が現実に！可愛すぎるコラボ菓子にファン歓喜、1000分の1で焼き印入りも

不二家が初めて人気作品『ちいかわ』とコラボレート。作品内に登場する「むちゃうまプリン」や「ホットケーキ」をイメージした商品が、全国のスーパー、コンビニエンスストア、不二家洋菓子店などで好評販売中だ。

大人気『ちいかわ』、作中に出てくる「むちゃうま○○」がコラボ題材に

イラストレーターのナガノさんによる、X発の人気作品『ちいかわ』。主人公・ちいかわと、その友達であるハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる日常を描く作品。ただ“かわいい”だけでなく、シビアで現実味があるストーリーが多くの人々を惹きつけている。

作中には“むちゃうま”を冠する食品が出てくる。今回のコラボの題材になっている「むちゃうまプリン」や「むちゃうまヨーグルト」などがあり、懸賞をよく行っているブランドのようだ。ちなみに、ちいかわは「むちゃうまヨーグルト」の懸賞で当選した家に住んでいる上、「むちゃうまプリン」の懸賞ではすき焼きセットに当選していた。なかなかのくじ運の持ち主である。

カントリーマアムには「プリン味」、ホームパイには「ホットケーキ味」！

コラボ商品は、カントリーマアムや、ホームパイ、ペコパフなど不二家の人気菓子6種。個包装にも『ちいかわ』のキャラクター達が描かれている。詳しく見ていこう。

アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン味）

アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン味）

アニメちいかわカントリーマアム（バニラ＆プリン味）個包装例

定番の「バニラ」と作品内に登場する「むちゃうまプリン」をイメージした期間限定の「プリン味」の2種アソート。プリン味はクリームチーズを生地に練り込み、カラメルチップを合わせて焼き上げた、やさしい甘さと香ばしい風味のプリンをイメージした。キャラクターがデザインされた個包装デザインは全14種。

アニメちいかわホームパイ（バター＆ホットケーキ味）

アニメちいかわホームパイ（バター＆ホットケーキ味）

アニメちいかわホームパイ（バター＆ホットケーキ味）個包装例

ちいかわの焼き印

定番の「バター」と、作品内に登場する「ホットケーキ」のはじっこのサクッとしたところをイメージした期間限定の「ホットケーキ味」の2種アソート。「ホットケーキ味」は1000分の1の確率でちいかわの焼き印入り。キャラクターがデザインされた個包装デザインは全14種。

アニメちいかわふにゃふにゃミルキー（シュークリーム味）

アニメちいかわふにゃふにゃミルキー（シュークリーム味）

『ちいかわ』のほっと心がほどける世界観をイメージした、優しい味わいのシュークリーム味ミルキー。やわらかくふにゃふにゃの食感が楽しめる。コンビニで先行販売中、2026年4月28日に全国で発売。

ちいかわ、ハチワレ、うさぎで味が違うペコパフや、ステッカー付きアイスも

アニメちいかわペコパフ（ミルキー）/（チョコミルキー）/（苺ミルキー）

アニメちいかわペコパフ（ミルキー）

アニメちいかわペコパフ（チョコミルキー）

アニメちいかわペコパフ（苺ミルキー）

ふわふわの生地に、ミルキー風味のクリームを詰めた不二家の人気商品「ペコパフ」が「ちいかわ」とコラボ。フレーバーは、練乳入りの軽いタイプのカスタードクリームを入れた「ミルキー」（ちいかわ）、ココア生地に、練乳とチョコ入りの軽いタイプのカスタードクリームを入れた「チョコミルキー」（ハチワレ）、苺ソース入りの軽いタイプのカスタードクリームを入れた「苺ミルキー」（うさぎ）の全3種。

アニメちいかわミルキークッキー

アニメちいかわミルキークッキー

ミルキー風味のしっとり食感のクッキー。ちいかわ、ハチワレ、うさぎをデザインした、かわいらしいパッケージでお届け。

アニメちいかわ一口ミルキーアイスむちゃうまヨーグルト味

アニメちいかわ一口ミルキーアイスむちゃうまヨーグルト味

『ちいかわ』のキャラクター達が描かれたパッケージに、一口タイプのさっぱりとしたヨーグルト味のアイスを4粒詰め合わせた。キャラクターをデザインしたキャンディ型オリジナルステッカーが全6種のうち、ランダムで1枚封入されている。全国のセブン-イレブンで販売中。

ちいかわ達がおやつタイムに癒してくれること間違いなし。お見逃しなく！

【画像】『ちいかわ』パッケージが可愛い！ カントリーマアムやホームパイ、ミルキーアイスなど6種（11枚）