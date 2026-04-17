17日未明、熊本市中央区で強盗事件があり、警察が犯人の行方を追っています。

警察によりますと、4月17日午前4時40分ごろ、熊本市中央区慶徳堀町の路上に車を止めていた50代男性から「2人組に襲われて金をとられた」と110番通報がありました。

現場は熊本市電「河原町」電停近くの道路で、2人組の男が車に近づき、開いていた運転席の窓からナイフのようなものを突きつけました。

男達は片言の日本語で「お金を下さい」と言葉を発した上で、助手席のバッグから約2万円を奪ったということです。

被害男性は、ナイフのようなものが顔に当たり、軽傷だということです。

2人組の男は、ともに30代くらいで、一人は身長160センチから165センチ、グレーの長袖Tシャツに黒のズボンをはいていました。

さらに、被害男性は「2人のうち少なくとも1人は、見た目、話し方から外国人のようだった」と説明しています。

2人はJR熊本駅方面に歩いて逃げたということで、警察が強盗事件として行方を追っています。

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