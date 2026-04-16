きょうの県内は、青空が広がり気持ちのいい日でしたね。



そんな中、春の陽気に誘われて五箇山を訪ねました。



南砺市五箇山の世界遺産「相倉合掌造り集落」です。茅葺き屋根の合掌造りと、やわらかなサクラの花。日本の原風景を思わせる景色に、春の彩りが重なっていました。



五箇山は平野部よりも標高が高いので、まだサクラが楽しめるんですね。

咲き具合はどうでしたか？



ソメイヨシノは残念ながら満開を過ぎていましたが、遅咲きのサクラもあって、こちらはこれから見頃を迎えます。





散る花びらが風に舞い、サクラ吹雪となって、茅葺きの屋根に静かに舞い降りる様子が印象的でした。世界遺産相倉合掌造り集落保存財団 中島仁司さん「きょうみたいな暖かい日でも雪がまだ残っているんですけど、そういった豪雪の集落にとって長い冬が終わって、サクラの花とともに春を迎えるというのは集落にとってすごくうれしいかなと思います。スイセンも出てますが、そのあとチューリップが出てきたりとか、足下を見ても山の方を見ても空を見ても季節を感じることができるのは、この五箇山の魅力だと思いますので、ぜひそういったところも感じていってほしいと思います」きょうは、国の内外から多くの観光客が訪れ、写真を撮ったり、足を止めてサクラを眺めたりと、思い思いに春の風景を楽しんでいました。どちらから来られましたか？香港からの団体「香港です。きれい。ビューティフル！」九州からの夫妻「ものすごく天気が良くてラッキーで、見られてうれしいです」千葉県からの２人組「テレビで見たことがありまして、それで来てみたいと思って来ました。でも、テレビでは伝わらないものがいろいろと目で見られて、すごい良かったです」きょうの県内は、高気圧に覆われて晴れました。富山市の最高気温は16.3度と4月上旬並みでしたが、日差しの暖かさで過ごしやすい一日でした。あすから日曜日にかけても、本州付近は移動性の高気圧に覆われます。そのため県内はおおむね晴れて、ときどき雲が広がることはあっても安定した天気が続く見込みです。週末にかけては天気も大きな崩れはなさそうなので、五箇山の春を楽しみに訪れてみるのも良さそうですね。