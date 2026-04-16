【「横浜アリーナ」周辺おすすめホテル】混雑回避の徒歩圏内からコスパ宿、穴場まで一挙紹介
「ライブやイベントは最高だったのに、帰りの大混雑でヘトヘト……」そんな経験はありませんか？ せっかくの感動も、入場規制や満員電車にもまれるうちに薄れてしまうのはもったいないもの。泊まりでの参戦は、遠方からの人はもちろん近場の人にとっても“ライブ体験をアップグレードする”賢い選択です。
今回は、「横浜アリーナ」でのイベント後に泊まってほしいおすすめのホテルをご紹介します。
▼新横浜プリンスホテル
地上150m、42階建ての円柱型高層ホテルで、新横浜のランドマーク的存在です。客室からは横浜の夜景を一望でき、ライブの興奮そのままに贅沢なひとときを過ごせます。直結する商業施設での買い物や、館内のバラエティ豊かなレストラン利用など、チェックイン後の楽しみも尽きません。高層階のバーラウンジで、その日のセットリストを思い返しながらカクテルを楽しむのも大人の醍醐味です。
・所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜3-4
・交通手段：JR「新横浜駅」から徒歩約2分、横浜アリーナから徒歩約2分
・大人1名（参考価格）：9961円 ※料金は公式Webサイト参考価格プラン。部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼ダイワロイネットホテル新横浜
横浜アリーナまで徒歩約3分という好立地を誇るホテルです。全室18平米以上のゆとりある客室に、ワイドデスクや充実した設備を完備しており、機能的かつ快適な滞在をサポート。清潔感のあるスタイリッシュな空間は、友人同士でも一人旅でもリラックスして過ごせます。全室に完備された加湿空気清浄機など、翌日のコンディションを整えるための細やかな配慮がうれしいポイントです。
・所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-1
・交通手段：JR「新横浜駅」より徒歩約4分、横浜アリーナから徒歩約3分
・大人1名（参考価格）：8150円 ※料金は公式Webサイト参考価格プラン。部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：14:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼ベストウェスタンホテルフィーノ新横浜
スタイリッシュで清潔感溢れるデザインが特徴の、世界ブランドのホテルです。機能性を重視した客室には、快眠をサポートするこだわりの寝具や充実したアメニティがそろっており、お洒落な空間が広がります。シンプルながら洗練されたインテリアは、購入したばかりのグッズを並べて記念撮影するのにも最高の背景になります。
・所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-11
・交通手段：JR「新横浜駅」より徒歩約5分
・大人1名（参考価格）：3285円 ※料金は公式Webサイト参考価格プラン。部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼高濃度炭酸泉 ハナミズキの湯 スーパーホテル新横浜
高濃度人工炭酸泉の大浴場「ハナミズキの湯」を完備しており、ライブで疲れた体を芯から癒やせます。無料ウェルカムバーや、健康に配慮した無料の朝食ビュッフェなど、ホスピタリティ溢れるサービスが魅力。ウェルカムバーではお酒やソフトドリンクも楽しめ、コスパ重視派に一押しの宿です。無料の朝食でしっかりエネルギーをチャージすれば、イベント翌日の観光もアクティブに楽しめます。
・所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-20
・交通手段：JR「新横浜駅」より徒歩約3分
・大人1名（参考価格）：6790円 ※料金は公式Webサイト参考価格プラン。部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／10:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼ホテルアソシア新横浜
新横浜駅の真上に位置し、改札から直行できる究極のアクセスの良さを誇るホテルです。宿泊者専用ラウンジでは、ドリンクを片手に眼下に広がる街並みを眺めながら、ライブの余韻に浸ることができます。洗練されたインテリアの客室は静寂に守られており、都会の喧騒を忘れて特別な夜を過ごすのに最適です。駅ビル直結のため、雨の日でも戦利品や大切な持ち物を濡らすことなくスムーズにお部屋へ持ち込めます。
・所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45
・交通手段：JR「新横浜駅」直結（改札口より徒歩約1分）
・大人1名（参考価格）：1万350円 ※料金は公式Webサイト参考価格プラン。部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：14:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼新横浜グレイスホテル
横浜アリーナへ続く歩道からすぐの場所に位置する、シャンデリアが輝く気品あるホテルです。エレガントな内装の客室は、特別な日の宿泊にふさわしい上質な空間を提供。きめ細やかなおもてなしと落ち着いた静かな環境で、イベント後の興奮をゆったりと鎮めることができます。クラシックで格調高い館内はどこを切り取っても絵になり、推しのアクリルスタンドやぬいぐるみとの撮影がより一層捗ります。
・所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-15
・交通手段：JR「新横浜駅」から徒歩約1分
・大人1名（参考価格）：9990円 ※料金は公式Webサイト参考価格プラン。部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼ホテル プラタナス新横浜
新横浜駅から1駅隣の北新横浜駅から徒歩圏内に位置する、隠れ家的なホテルです。プライベートサウナ付きの客室もあり、ライブで火照った体を最高の環境で「ととのえる」ことができます。モダンで落ち着いたデザインの客室は、余計な喧騒を感じることなく、ライブの余韻に浸りながら静かに一日を締めくくるのにぴったりの空間です。
・所在地：神奈川県横浜市港北区北新横浜1-4-2
・交通手段：横浜市営地下鉄ブルーライン「北新横浜駅」より徒歩約2分（新横浜駅から1駅）
・大人1名（参考価格）：7480円 ※料金は公式Webサイト参考価格プラン。部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／10:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
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All About ニュース お買いもの部
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(文:All About ニュース お買いもの部)
今回は、「横浜アリーナ」でのイベント後に泊まってほしいおすすめのホテルをご紹介します。
【ストレスゼロ】余韻に浸りながら歩いて帰れる「徒歩圏内」駅の入場規制を横目に、ゆったり歩いて帰れるのが最大の魅力。わずか10分後にはお風呂に入り、身軽な状態で余韻に浸れます。混雑に揉まれない贅沢を、ぜひ味わってください。
▼新横浜プリンスホテル
地上150m、42階建ての円柱型高層ホテルで、新横浜のランドマーク的存在です。客室からは横浜の夜景を一望でき、ライブの興奮そのままに贅沢なひとときを過ごせます。直結する商業施設での買い物や、館内のバラエティ豊かなレストラン利用など、チェックイン後の楽しみも尽きません。高層階のバーラウンジで、その日のセットリストを思い返しながらカクテルを楽しむのも大人の醍醐味です。
・所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜3-4
・交通手段：JR「新横浜駅」から徒歩約2分、横浜アリーナから徒歩約2分
・大人1名（参考価格）：9961円 ※料金は公式Webサイト参考価格プラン。部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼ダイワロイネットホテル新横浜
横浜アリーナまで徒歩約3分という好立地を誇るホテルです。全室18平米以上のゆとりある客室に、ワイドデスクや充実した設備を完備しており、機能的かつ快適な滞在をサポート。清潔感のあるスタイリッシュな空間は、友人同士でも一人旅でもリラックスして過ごせます。全室に完備された加湿空気清浄機など、翌日のコンディションを整えるための細やかな配慮がうれしいポイントです。
・所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-1
・交通手段：JR「新横浜駅」より徒歩約4分、横浜アリーナから徒歩約3分
・大人1名（参考価格）：8150円 ※料金は公式Webサイト参考価格プラン。部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：14:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
【コスパ＆快適さ】“安さ”も“質”も諦めない！ 「高コスパ宿」「予算は抑えたいけど、綺麗さは譲れない」派に最適。大浴場や無料サービスが充実した宿を選べば、ライブで酷使した体もしっかりケア。賢く泊まって、グッズ代を確保しましょう。
▼ベストウェスタンホテルフィーノ新横浜
スタイリッシュで清潔感溢れるデザインが特徴の、世界ブランドのホテルです。機能性を重視した客室には、快眠をサポートするこだわりの寝具や充実したアメニティがそろっており、お洒落な空間が広がります。シンプルながら洗練されたインテリアは、購入したばかりのグッズを並べて記念撮影するのにも最高の背景になります。
・所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-11
・交通手段：JR「新横浜駅」より徒歩約5分
・大人1名（参考価格）：3285円 ※料金は公式Webサイト参考価格プラン。部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼高濃度炭酸泉 ハナミズキの湯 スーパーホテル新横浜
高濃度人工炭酸泉の大浴場「ハナミズキの湯」を完備しており、ライブで疲れた体を芯から癒やせます。無料ウェルカムバーや、健康に配慮した無料の朝食ビュッフェなど、ホスピタリティ溢れるサービスが魅力。ウェルカムバーではお酒やソフトドリンクも楽しめ、コスパ重視派に一押しの宿です。無料の朝食でしっかりエネルギーをチャージすれば、イベント翌日の観光もアクティブに楽しめます。
・所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-20
・交通手段：JR「新横浜駅」より徒歩約3分
・大人1名（参考価格）：6790円 ※料金は公式Webサイト参考価格プラン。部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／10:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
【推し活】写真映え＆贅沢空間で最高の締めくくり「ライブの余韻を、もっと特別な思い出にしたい」 そんな人には、お部屋自体のクオリティーにこだわった宿がおすすめです。最近では、設備が充実したホテルも増えています。
▼ホテルアソシア新横浜
新横浜駅の真上に位置し、改札から直行できる究極のアクセスの良さを誇るホテルです。宿泊者専用ラウンジでは、ドリンクを片手に眼下に広がる街並みを眺めながら、ライブの余韻に浸ることができます。洗練されたインテリアの客室は静寂に守られており、都会の喧騒を忘れて特別な夜を過ごすのに最適です。駅ビル直結のため、雨の日でも戦利品や大切な持ち物を濡らすことなくスムーズにお部屋へ持ち込めます。
・所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-100-45
・交通手段：JR「新横浜駅」直結（改札口より徒歩約1分）
・大人1名（参考価格）：1万350円 ※料金は公式Webサイト参考価格プラン。部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：14:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
▼新横浜グレイスホテル
横浜アリーナへ続く歩道からすぐの場所に位置する、シャンデリアが輝く気品あるホテルです。エレガントな内装の客室は、特別な日の宿泊にふさわしい上質な空間を提供。きめ細やかなおもてなしと落ち着いた静かな環境で、イベント後の興奮をゆったりと鎮めることができます。クラシックで格調高い館内はどこを切り取っても絵になり、推しのアクリルスタンドやぬいぐるみとの撮影がより一層捗ります。
・所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-15
・交通手段：JR「新横浜駅」から徒歩約1分
・大人1名（参考価格）：9990円 ※料金は公式Webサイト参考価格プラン。部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
【穴場狙い】周辺が満室？ そんな時の「数駅ずらし」会場直近が全滅なら、電車で数駅離れてみましょう。予約が取りやすく、価格も抑えられます。主要駅とは逆方向を狙うのが、終演後の喧騒をスマートに避ける裏ワザです。
▼ホテル プラタナス新横浜
新横浜駅から1駅隣の北新横浜駅から徒歩圏内に位置する、隠れ家的なホテルです。プライベートサウナ付きの客室もあり、ライブで火照った体を最高の環境で「ととのえる」ことができます。モダンで落ち着いたデザインの客室は、余計な喧騒を感じることなく、ライブの余韻に浸りながら静かに一日を締めくくるのにぴったりの空間です。
・所在地：神奈川県横浜市港北区北新横浜1-4-2
・交通手段：横浜市営地下鉄ブルーライン「北新横浜駅」より徒歩約2分（新横浜駅から1駅）
・大人1名（参考価格）：7480円 ※料金は公式Webサイト参考価格プラン。部屋により価格は変動します
・チェックイン／チェックアウト：15:00／10:00 ※プランにより時間が異なる場合があります
最高の余韻は、最高のホテルから自分にぴったりの拠点を確保することは、ライブ体験を最後まで楽しむための秘訣です。余韻をそのままホテルへ持ち帰り、最高の一日を締めくくりましょう！
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
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(文:All About ニュース お買いもの部)