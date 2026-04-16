【ウェンディーズ･ファーストキッチン】桃の爽やかな味わいのクラウンバニラ第2弾 / フロート、フラッペ、タピオカなど6品が新登場

ウェンディーズ･ジャパンおよびファーストキッチンは4月23日、濃厚クラウンバニラシリーズの第2弾として、「ピーチ&ピーチクラウンバニララテフロート」など全6種の期間限定商品を発売する。販売期間は4月23日〜6月中旬予定。

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今年3月にリニューアルしたソフトクリーム“クラウンバニラ”を使用し、初夏にぴったりの“もも”の爽やかな味わいを楽しめる商品を展開。フローズンドリンク、フロート、パフェ、タピオカドリンクなど多彩なカテゴリーで展開する。

〈ミルキーフラッペ ピーチ&ピーチ〉

価格:税込680円

ミルク味のフローズンドリンクをベースに、“もも”の果肉とピーチゼリーを組み合わせた一品。ショ糖のまろやかな甘さと、みずみずしい果実感を楽しめる。

〈ピーチ&ピーチ クラウンバニララテフロート〉

価格:税込580円

濃厚なバニラソフトクリームに、果肉感のあるピーチピューレをトッピング。ピーチゼリーの食感も加わり、贅沢な味わいのフロートに仕上げている。

〈ピーチゼリーアールグレイラテ〉

価格:税込580円

ラテに“茶スプレッソ”アールグレイとピーチゼリーを合わせたドリンク。アールグレイの香りと味わいが楽しめる。

〈贅沢ピーチスパークリングタピオカ〉

価格:税込580円

もちもち食感のタピオカに、ピーチの果実感とセブンアップの爽快感を組み合わせたタピオカドリンク。

〈贅沢ピーチラテタピオカ〉

価格:税込580円

タピオカに果肉感のあるピーチとラテを合わせた、まろやかな味わいの一品。

〈クラウンバニラピーチ&ピーチパフェ〉

価格:税込480円

濃厚バニラソフトクリームにピーチソースとピーチゼリーをトッピング。クラッシュサブレの食感がアクセントとなるパフェ。

なお、リニューアルしたクラウンバニラを使用した「クラウンバニラソフトクリーム」「クラウンバニラサブレカップソフトクリーム」(いずれも税込320円)も販売している。

クラウンバニラサブレカップソフトクリーム

商品はウェンディーズ･ファーストキッチンおよびファーストキッチンで提供する。

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