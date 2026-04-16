『月夜行路』第1話TVer再生200万回突破 主演・波瑠＆麻生久美子からコメント到着「予想を裏切る展開が待っています」【コメント全文】
俳優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00）のTVer第1話放送回数が、200万回を突破した。それに合わせ、波瑠と麻生からコメントが寄せられた。
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
第1話が、TVer再生回数200万回を突破（計測期間：4月8日〜4月15日／TVerにおけるVODのみの番組動画再生数※TVer DATA MARKETING調べ。リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外、放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外）。TVerお気に入り登録者数は51万人となり、4月期新ドラマの第1位を維持している（16日午後1時時点）。
【コメント全文】
■波瑠
多くの方にご視聴いただけていると聞きうれしいです！ルナと涼子の旅はまだまだ始まったばかりですが、すでにいろんな仕掛けが隠されています。そのあたりにも注目して引き続き楽しんでください！応援よろしくお願いします。
■麻生久美子
『月夜行路』をご覧の皆さまありがとうございます！たくさんの方が見てくださっていると聞き感謝しております。この作品は、ルナさんの推理の楽しさやかわいさはもちろん、これから私演じる涼子の過去を巡って予想を裏切る展開が待っていますのでご期待ください！
【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）
原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となる。文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
【コメント全文】
■波瑠
多くの方にご視聴いただけていると聞きうれしいです！ルナと涼子の旅はまだまだ始まったばかりですが、すでにいろんな仕掛けが隠されています。そのあたりにも注目して引き続き楽しんでください！応援よろしくお願いします。
■麻生久美子
『月夜行路』をご覧の皆さまありがとうございます！たくさんの方が見てくださっていると聞き感謝しております。この作品は、ルナさんの推理の楽しさやかわいさはもちろん、これから私演じる涼子の過去を巡って予想を裏切る展開が待っていますのでご期待ください！