豊田エリー、娘とジブリパークを満喫 「子どものように遊んだ」親子時間のオフショットを披露 夫は柳楽優弥
俳優・柳楽優弥の妻で、俳優の豊田エリーが15日、自身のインスタグラムを更新。娘と愛知・ジブリパークに出かけたことを明かし、「子どものように遊んだ日」と楽しげなプライベートショットを公開した。
【写真】「子どものように遊んだ日」娘とジブリパークを満喫した豊田エリー
「家や城の中は撮影禁止なのがとても良い。スマホを向けずに、なにかをじっくりと眺めることってなんだか貴重になってきてるから」とパーク内のルールを称賛し、「ワードローブや冷蔵庫、引き出しの中まで作り込まれていて素敵だったなぁ」と思い出を回顧。
「娘は屋久島につづき、ちいさなヤックルを連れていました」といい、『もののけ姫』に登場する動物キャラクター・ヤックルのぬいぐるみがパーク風景に溶け込んだ写真も披露した。
コメント欄には「えー!!ジブリパークに遊びにきてたんだ」「もう…素敵です！」「童心」「素敵な旅行の記録ですね 親子の様子もチャーミングで、思わず笑顔になりました」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「子どものように遊んだ日」娘とジブリパークを満喫した豊田エリー
「家や城の中は撮影禁止なのがとても良い。スマホを向けずに、なにかをじっくりと眺めることってなんだか貴重になってきてるから」とパーク内のルールを称賛し、「ワードローブや冷蔵庫、引き出しの中まで作り込まれていて素敵だったなぁ」と思い出を回顧。
コメント欄には「えー!!ジブリパークに遊びにきてたんだ」「もう…素敵です！」「童心」「素敵な旅行の記録ですね 親子の様子もチャーミングで、思わず笑顔になりました」など、さまざまな反響が寄せられている。