「ももクロChan」16年の歴史に幕 4月24日配信をもって番組終了へ「またすぐに皆様とお会いできるよう精進して参ります」
【モデルプレス＝2026/04/15】ももいろクローバーZが出演する配信番組「ももクロChan〜Momoiro Clover Z Channel〜」の公式X（旧Twitter）が、4月15日に更新された。4月24日の配信をもってすることを伝えた。
【写真】ももクロメンバー、結婚発表時の直筆署名
投稿では「『ももクロ Chan』視聴者の皆様」と切り出し、「テレ朝動画logirlで配信しております『ももクロ Chan』は、4月24日（金）の配信をもって終了することとなりました」と発表。「2010年の番組開始から16年間、視聴者の皆様、ゲストの皆様に支えて頂いたこと、大変感謝しております」と記し、「そして、この番組で全てを曝け出し、全力で収録に挑んでくださったももクロメンバーの皆様、東京03・飯塚様、長い間本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
また「番組は一度終了となりますが、またすぐに皆様とお会いできるよう精進して参りますので、少しお待ち頂けますと幸いです」とつづっている。（modelpress編集部）
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◆「ももクロChan」16年の歴史に幕
投稿では「『ももクロ Chan』視聴者の皆様」と切り出し、「テレ朝動画logirlで配信しております『ももクロ Chan』は、4月24日（金）の配信をもって終了することとなりました」と発表。「2010年の番組開始から16年間、視聴者の皆様、ゲストの皆様に支えて頂いたこと、大変感謝しております」と記し、「そして、この番組で全てを曝け出し、全力で収録に挑んでくださったももクロメンバーの皆様、東京03・飯塚様、長い間本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
また「番組は一度終了となりますが、またすぐに皆様とお会いできるよう精進して参りますので、少しお待ち頂けますと幸いです」とつづっている。（modelpress編集部）
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