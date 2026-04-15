タカラトミーは、液晶画面の中のキャラクターと直接触れ合っているかのように遊べる、“ぷに触感”液晶トイ「ぷにコミュ」を6月から新たに展開する。

第1弾として“ぷにっ”としたサンリオキャラクターズとコラボレーションした「ぷにコミュ」（全4種：ハローキティのぷにるんず・クロミのぷにるんず・シナモロールのぷにるんず・ポムポムプリンのぷにるんず）を、6月下旬から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、一部のサンリオショップ、サンリオオンラインショップ、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。

同商品は、累計出荷数245万個を突破した新“触感”液晶お世話トイ「ぷにるんず」の“ぷにぷに”とした触感を、日常の中で幅広い世代に楽しんでもらえるよう、キーチェーン付きの持ち運びやすいサイズにした新シリーズ。同商品は韓国、香港、台湾などアジア各地域でも順次展開していく。



「ぷにコミュ」

「ぷにコミュ」は、本体側面の穴に指をいれ“ぷにぷに”触感のボタンを操作して、モノクロ液晶画面の中のキャラクターを直接触っているかのような不思議な感覚でお世話やミニゲームを楽しめる。“ぷにっ”と押す感覚そのものを楽しめる“フィジェットトイ”の要素も魅力になっている。また、直径約5.5cmの本体にキーチェーンを付け、外出先でも持ち運びやすい仕様にした。若い世代を中心に、鞄やポーチにお気に入りのアイテムを複数つけて持ち歩くトレンドが広がる中、勉強・部活・仕事など忙しい毎日の中でも、「すきま時間」に触って癒されてほしいという思いで開発した。

さらに、オリジナルデザインのキーチェーンやぬいぐるみ、「ぷにコミュ ハローキティのぷにるんず」にオリジナルのシリコンカバーが付属したセットなどの関連玩具も同時発売する。「ぷにコミュ」シリーズは、“キャラクターとぷにぷにコミュニケーションが楽しめるシリーズ”として、今後もキャラクターコラボによる商品を企画予定している。

「ぷにるんず」シリーズは、2021年7月に発売され、今年5周年を迎える。「ぷにぷにした愛らしいキャラクターたち」「実際にキャラクターに触れ合っているかのような“デジタルとリアルが融合した”不思議な感覚」「思わず触りたくなる“ぷにぷに”触感」「触れる事で生まれるキャラクターへの愛着」などが新しい遊びとして好評で、2021年7月の発売から国内外シリーズ累計出荷数が245万個を突破した（3月時点）。そのほか、ぬいぐるみやフィギュアの展開など、多くの人に楽しんでもらえるコンテンツに成長している。

［小売価格］各3300円（税込）

［発売日］6月下旬

タカラトミー＝https://www.takaratomy.co.jp