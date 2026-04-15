有村架純が“金密輸”に堕ちる母親役に。実話着想映画『マジカル・シークレット・ツアー』主題歌は椎名林檎『ありあまる富』

有村架純が“金密輸”に堕ちる母親役に。実話着想映画『マジカル・シークレット・ツアー』主題歌は椎名林檎『ありあまる富』