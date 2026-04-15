HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話にて、トップレベルの指導陣が突きつけるプロの世界の厳しさが浮き彫りになった。

【映像】HYBEコーチが激怒した下手すぎるダンス（実際の映像）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、現在は3名となっている。

LAでの初の合同レッスン。ブリトニー・スピアーズやビヨンセのダンサーを務めたダンスコーチ、ニッキー・パラモがスタジオに姿を現すも、3人のパフォーマンスを見た直後、彼女は「これはひどい有様ね！」「めちゃくちゃだわ」と切り捨てた。その理由は技術以前に、表現者としての姿勢にあると指摘。「私が一番心配なのは、この楽曲の意味を理解できていないんじゃないかということ」「それじゃ上手くいかないわ」と、楽曲解釈の甘さを一喝した。

さらにニッキーは、すでに決定しているデビューメンバーと候補生たちの間にある残酷なまでのレベル差を身振り手振りで表現。片方の手を高く、もう片方を低く掲げ、「これがデビューメンバーだとしたら、こっちが今の候補生たちのレベルね」と断言。プロとしての歩みを止めることのないデビューメンバーとの差を埋める厳しさを説きつつ、「彼女たちもレベルが上がっていく」「そのままでは埋まらない」「どうすれば近道のようなものを作れるのかも知っているわ。彼女たちが違うレベルを上げることができるわ」と、覚醒のためのヒントを投げかけた。