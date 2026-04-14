競泳女子で２１年東京五輪個人メドレー２冠の大橋悠依さんが１３日、自身のインスタグラムに新規投稿。彦根市観光大使に就任し、ご当地マスコット「ひこにゃん」との２ショットをアップした。

あでやかな着物に身をつつんだ大橋さん。「今日は愛してやまないひこにゃんのお誕生日 ひこにゃん生誕２０周年おめでとう たくさんの方と一緒にお祝いできて最高でした」とつづった。

そして「彦根市観光大使に就任しました！彦根や彦根城の魅力、そしてひこにゃんの可愛さをもっともっと広めていけるように頑張ります！」と報告。大橋さんは滋賀県出身で草津東高から東洋大に進み、世界選手権は１７年に２００メートルで２位、１９年に４００メートルで３位となった。２１年の東京五輪では２００、４００メートルで優勝し、日本の女子選手では初めて夏季五輪１大会で複数の金メダルを獲得した。２４年にパリ五輪は２００メートルのみに出場し１２位。同年１０月に現役引退を発表した。

今年３月に結婚したことを報告。ファンも「着物姿が素敵」「何してもお似合いですね」「今後もひこにゃんとのコラボ楽しみにしています」「背が高くて和服の似合う女性はピカイチです」と書き込んでいた。