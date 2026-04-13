一流ピザ職人が「ピザハット」をガチジャッジ。満場一致で合格の「本当に完璧」なメニューとは。

2026年4月11日放送の情報バラエティー番組「ジョブチューン〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」（TBS系）の人気ジャッジ企画に、ピザハットが3年半ぶり4度目の参戦。

従業員のイチ押し10品を、7人のピザ職人が合格・不合格でジャッジ。合格の札が4人以上で合格となります。

結果は10品中7品が合格。そのうちの2品が、「満場一致合格」を獲得しました。

自分好みにアレンジできる！

●チージーロール生地（Lサイズ＋540円）

ピザ生地の耳の中にモッツァレラチーズを、上からはゴーダチーズをトッピングして焼き上げた、ひと口サイズにちぎって楽しめる斬新なピザ生地。最後までチーズの美味しさを堪能できます。

さらに、別添のハニーメイプルシロップをかければ、甘じょっぱいスイーツのような味わいに。

「タッポスト チャオラ」の青木嘉則氏は、ふわふわ食感とゴーダのカリッと食感、味が格段に上がるメイプルシロップの存在まで、総合的な視点で「素晴らしいと思います」と評価しています。

●新・特うまプルコギ（鉄鍋パンピザ生地）

累計約5500万枚も売り上げたボリューム満点の肉ピザが、大幅リニューアル。トッピングの糸唐辛子を、プルコギの旨味が引き立つ特製コチュジャンソース（別添）に変更し、好みの辛さに調節できるようになりました。

外はカリッと中はふんわり食感、ボリュームのある「鉄鍋パンピザ生地」は、パンチのある味わいと相性抜群です。

「チェザリ」の牧島昭成氏は、トッピングの味の濃さとベースのパン生地の"バランス"から、コチュジャンソースで自分好みのアレンジができる点まで注目し、「良くできたピザ」と大絶賛。

「ピッツェリア・イル・タンブレッロ」の大坪善久氏も、「本当に完璧でした」と一言。もともとクオリティの高いプルコギピザの雰囲気を変えてしまうほどの"生地"の美味しさに、心を奪われた様子です。

そのこだわりをピザ業界のプロが認めるメニュー、一度味わってみては。

（東京バーゲンマニア編集部）