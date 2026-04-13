山崎賢人、藤木直人に憧れのまなざし「かっこいいです」 頼りまくりなプライベート明かす
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）、藤木直人が13日、都内で行われた『unoヘアケア新CM発表会』に登壇。山崎が藤木とのプライベートを明かした。
【写真】エプロン姿で！爽やかな笑顔をみせる山崎賢人＆藤木直人
今回CM初共演となる2人は、2018年にドラマ『グッド・ドクター』、2021年の映画『夏への扉 ―キミのいる未来へ―』で共演。プライベートでも親交があるというが、新CM撮影のときには「撮影でお会いしたのが意外と久々だった」とし、近況報告に花が咲いてスタッフから「すみません、お願いします！」としばしば声をかけられることもあったと苦笑い。
和やかなトークで仲のよさを見せるなか、新CMの10年後もかっこよくいけというコンセプトで、自信と余裕を届けるという内容にちなんで、お互いに自信と余裕を感じることを聞かれると、山崎は「藤木さんこそ自信と余裕しかない」と断言した。
山崎は「プライベートで釣りに連れて行ってもらって、家まで迎えに来てくれて、自分の分の竿も買ってくれて、釣りのやり方も教えてくれて、その後家にお邪魔して魚をさばいてくれて、自分はただ食べて…」とエピソードを披露。さらに「ちょっとしたら藤木さんは寝てたんですよ。余裕しかない。自信と。ありがたいなと思いながら」と感謝をにじませた。「灰になってたね」と苦笑いする藤木に、「そんなの自信と余裕がないとやれないじゃないですか。いやもう、かっこいいです」とあこがれのまなざしを向けた。
藤木は「釣りに興味があるっていってくれたんで、それがうれしくて」とにっこり。しかし続けて、「船の中で食べるものをコンビニで買おうって言って、寄ったときに、賢人くんがスマホで払おうとして全然読み込んでもらえなくて、それも僕のおごりましたね」とにやり。
山崎は「すみません、ありがとうございます」と恥ずかしそうに笑いつつ、司会の「こういうところに大人の余裕だったり、自信を感じますね」と言葉にうなずく横で、藤木は「コンビニでおごったのが余裕って言われるとそれはそれで…」と苦笑い。山崎は「コンビニは一部ですから！」とフォローしていた。
新CMは20日より全国で放送される。
【写真】エプロン姿で！爽やかな笑顔をみせる山崎賢人＆藤木直人
今回CM初共演となる2人は、2018年にドラマ『グッド・ドクター』、2021年の映画『夏への扉 ―キミのいる未来へ―』で共演。プライベートでも親交があるというが、新CM撮影のときには「撮影でお会いしたのが意外と久々だった」とし、近況報告に花が咲いてスタッフから「すみません、お願いします！」としばしば声をかけられることもあったと苦笑い。
山崎は「プライベートで釣りに連れて行ってもらって、家まで迎えに来てくれて、自分の分の竿も買ってくれて、釣りのやり方も教えてくれて、その後家にお邪魔して魚をさばいてくれて、自分はただ食べて…」とエピソードを披露。さらに「ちょっとしたら藤木さんは寝てたんですよ。余裕しかない。自信と。ありがたいなと思いながら」と感謝をにじませた。「灰になってたね」と苦笑いする藤木に、「そんなの自信と余裕がないとやれないじゃないですか。いやもう、かっこいいです」とあこがれのまなざしを向けた。
藤木は「釣りに興味があるっていってくれたんで、それがうれしくて」とにっこり。しかし続けて、「船の中で食べるものをコンビニで買おうって言って、寄ったときに、賢人くんがスマホで払おうとして全然読み込んでもらえなくて、それも僕のおごりましたね」とにやり。
山崎は「すみません、ありがとうございます」と恥ずかしそうに笑いつつ、司会の「こういうところに大人の余裕だったり、自信を感じますね」と言葉にうなずく横で、藤木は「コンビニでおごったのが余裕って言われるとそれはそれで…」と苦笑い。山崎は「コンビニは一部ですから！」とフォローしていた。
新CMは20日より全国で放送される。