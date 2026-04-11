サンリオ×ユニクロ「UT」コラボに新作！ フルーツモチーフのパジャマ全3種が登場
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月13日（月）から、人気のサンリオキャラクターズをモチーフにしたコレクションの新作を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】ポチャッコ×バナナのデザインも！ 新作アイテム一覧
■ころんとしたフォルムがかわいい
今回登場するのは、大人気のサンリオキャラクターズに、トレンドのフルーツモチーフを取り入れた、ベビー向けのパジャマコレクション全3種。
ラインナップには、ハローキティ、ポチャッコ、シナモロールがそろい、それぞれりんご、バナナ、オレンジのころんとしたフォルムを取り入れたキュートなデザインとなっている。
いずれも伸びがよく、やわらかな肌ざわりで、汗をかいても乾きやすいドライ機能を搭載。上下を留められるボタンや、スナップボタンなしですっぽりかぶれる襟ぐりなどが採用されており、機能性も抜群だ。
【写真】ポチャッコ×バナナのデザインも！ 新作アイテム一覧
■ころんとしたフォルムがかわいい
今回登場するのは、大人気のサンリオキャラクターズに、トレンドのフルーツモチーフを取り入れた、ベビー向けのパジャマコレクション全3種。
ラインナップには、ハローキティ、ポチャッコ、シナモロールがそろい、それぞれりんご、バナナ、オレンジのころんとしたフォルムを取り入れたキュートなデザインとなっている。
いずれも伸びがよく、やわらかな肌ざわりで、汗をかいても乾きやすいドライ機能を搭載。上下を留められるボタンや、スナップボタンなしですっぽりかぶれる襟ぐりなどが採用されており、機能性も抜群だ。