〈「胸が大きくて痩せている女性」が狙われる…路上やSNSで女性をスカウト→“風俗漬け”にして荒稼ぎする「違法スカウトグループ」の“スペック管理”とは〉から続く

警察が最凶と恐れるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」。2000人ものスカウトたちが路上やSNSで女性を狙い、次々と風俗店へ送り込む。独自の「闇アプリ」で支配された組織は、年間数十億を稼ぎ出し、裏切り者には凄惨なリンチを加えるという。暴力団や警察官までも飲み込む、この地獄のような組織の実態とは――。

【衝撃画像】「ヤギとの性行為で1億円」「富豪から超高額のおカネをもらえる」女性を海外に斡旋する“違法スカウトグループ”のトップを写真で見る

ここでは、組織の実態に迫ったルポルタージュ『捕食 欲望をカネに変えるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」の闇』（著＝清水將裕・日本橋グループ＊、講談社）より一部を抜粋。「ナチュラル」が手がける海外売春について紹介する。（全5回の3回目／4回目に続く）



写真はイメージ ©KeyRabbits/イメージマー

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ナチュラルは、いまや2000人以上の規模に拡大し、その活動内容にも変化が出てきている。

これまでは、ソープランドやヘルスなどの風俗店のほか、キャバクラやラウンジなどの接客がある飲食店に女性を斡旋することで、仲介料としてのスカウトバックを得てきた。しかし、法改正と警察の取り締まりで、それだけを収益にしていくことには限界が来ようとしているのが現状だ。

「これまでの一番の取引先ともいえる、ソープランドに関しては、警察もけっこうマークしていますからね。栃木とか大分とか石川、このあたりの地方のソープは、スカウトの斡旋を受けていたとしてすでに摘発されています。あと、最近は比較的大丈夫だと思っていたデリヘルについても、紹介したスカウトが捕まるケースが出てきています。この状況だと、このスカウトというビジネスモデルそのものがどうなるんだろうなって、みんな思いはじめています。もうこの業界で稼ぐのは難しいと言って、やめる人間もちらほらいますよ」（現役メンバー）

真偽不明の「ドバイ案件」がXなどのSNS上で拡散

2025年、「ドバイ案件」なるワードがXなどのSNS上で拡散した。

「ドバイ案件」とは、ドバイにおいて高額な報酬と引き換えに女性が特別な性的サービスを提供することを指す。ドバイに集まる富豪から数千万円とも1億円ともいわれる超高額のおカネをもらえるが、その代わりに非常に過激な内容のことを受け入れなければならない案件だという噂が、あちこちに広まった。

男たちの変態的な趣味や、日本では到底受け入れられないグロテスクなことをしなければならないという、真偽不明ではあるが実際にあり得そうな話だった。

特に衝撃だったのは、「男たちの見ている前でヤギとの性行為をすると1億円」というもので、これについては情報の出所が分からないまま都市伝説のようになっている。

比較的日本の警察の目が届きにくい海外への斡旋が増加

ドバイでの高額案件はともかくとして、欧米各国やアジアなどで日本の女性が売春行為をするケースは確実に増えているという。円安もあって海外のほうが稼げるということもあるようだが、素人っぽく、またホスピタリティがあるとして日本人女性の人気は高く、外国の客がより高額の報酬を払うという背景もある。

ナチュラルでは、従来から多少は手がけていた「海外出稼ぎ」、つまり海外での売春の斡旋を2025年に入ってから本格的に手掛けるようになっているという。

「2025年の年明け以降、風営法が改正されて警察の取り締まりが強化されるという中で、国内の風俗店への紹介だけでは稼げないという危機感がありました。海外案件は2〜3年前からやっていましたが、今年から加速していったという感じです」（現役メンバー）

スカウトと関係がある国内の店舗が相次いで摘発される中、比較的日本の警察の目が届きにくい海外への斡旋が増えていったのだ。紹介先としては、アメリカ、オーストラリアが多かった。

「海外案件は増えていますよ。ただ、うちはドバイのほうの案件はほとんどやっていないですね。ドバイだとけっこうコントロールが利かないことが多いんですよ。

ドバイに限らず、中東地域だと過激なことも要求されることがあるんです。ヤギはともかくとして、複数プレイとかSM的な行為、あとはドラッグを吸って楽しむということも聞きます。日本から女の子を送り込んでも、トラブルになったら元も子もないですし、そういうのを個人的に受けている子はいるかもしれませんが、僕らは管理しきれないので過激なことはやってないですね。あくまでも、日本と同じくらいの普通の行為じゃないと、最終的には女の子も潰れてしまいますので」（現役メンバー）

積極的に女性に海外出稼ぎを提案…女性のメンタルケア対応も

ナチュラルでは、海外出稼ぎのメリットとして「日本で稼げなかった子や、少ない期日で稼ぎたい子が1〜2週間でパパッと100万円以上稼げる」などとして、アプリ内でも積極的に女性に提案するよう推奨している。

国内と違って客の側も完全に「仕事」と割り切った対応になるため、気持ちの面で楽だというメリットもあるという。

デメリットとしては、海外への渡航費用などの出費のほか、海外である期間一人で仕事をすることで孤独を感じたり、精神的に不安定になったりすることが挙げられている。

そうした事態に対応するため、現地の各エージェントには女性のメンタルケアにあたるスタッフがいて、チャットで愚痴を聞き、相談に応じる体制があるという。

また、給料の支払いやスカウトバックの支払いなどをめぐるトラブルが発生することがあること、女性のワーキングホリデービザの取り消しなどが考えられるとされている。

実はいま、アメリカなどに向かった若い日本人女性が、売春を疑われて現地の空港で入国を拒否されるケースが相次いでいる。入国が認められなかった場合、強制的に帰国させられ、飛行機代などが無駄になってしまう恐れもあり、こうした話は出稼ぎをする女性の間でもすぐに共有されるという。

以前関東の風俗店で働いていて、スカウトに海外の案件を紹介されたことがあるという女性がこう話していた。

「その時はハワイだったんだけど、知り合いのスカウトから話があって2週間くらいの予定で向かったんだよね。チケットとかは手配してもらって、一人で行ったんだけど、空港で観光客がいっぱいいる中でいきなり私だけめちゃくちゃ調べられて。どういう目的で、どこのホテルに泊まるのかとかすごい細かいところまで聞かれて。スッピンでスウェットみたいなめちゃラフな格好だったんだけど、しかも一人だったから怪しまれたのかもしれないかな。

一応、何かあったら連絡するように言われていた現地の担当者みたいな人がいて、その人に電話して説明してもらって。『知り合いに会いに来た。観光だ』みたいなことをひたすら言ってなんとか入国はできたけど、そんな面倒なこともあって自分は1回しか海外案件はやらなかったよね。でも、結構稼げるから女の子にも人気あるみたい」

違法売春の罰則が特に厳しいアメリカ…カップルを装って同行も

売春目的で入国しようとする日本人女性が増えているためか、アメリカの当局も警戒しているという。ヨーロッパやアジア各国と比べてもアメリカは違法な売春に対する罰則が特に厳しいと言われている。

そのため、ナチュラルでは入国する際にカップルを装って男性のメンバーが同行するという対策までとっている。

「自分の担当する女の子に同行することは、けっこうありますよ。僕は何回かアメリカまで行きました。入国の時にカップルだと言えばまず疑われないし、それに女の子のメンケア（メンタルのケア）も兼ねてですね。入国手続きとか空港までの移動とかも全部やってあげると喜ばれるんですよ。まあまあ稼げる子だったら自分の飛行機チケット代を払ってもペイできますので。稼いでいるスカウトは自分は現地に行かず、後輩に手数料とチケット代を渡して女の子に同行させることもあります」（現役メンバー）

海外での仕事の斡旋の場合、スカウトが職業安定法で立件されることは少なく、過去に捕まった場合も全員が不起訴になっている。その点は安心だが、自分のクレジットカードの名義で女性の飛行機チケットを買っていた場合などに限り、管理売春で逮捕される可能性があるという。

そうしたリスクを軽減するためにも、LINEなどの通信履歴はまめに消去するよう女性に伝えることが推奨されている。

〈「風俗店に紹介するより、リスクが少ない」素人女性を違法スカウト→無修正動画に出演させて“荒稼ぎ”…最凶スカウトグループの“新たなビジネス”〉へ続く

（清水 將裕,日本橋グループ＊／Webオリジナル（外部転載））