女子プロレス「スターダム」の公式サイトが10日に更新。所属するプロレスラー・フワちゃんを含む3人のレスラーが米国・ラスベガス大会を欠場すると告知した。

公式サイトでは「この度、アメリカ・ラスベガス大会におきまして、一部選手のビザ申請において想定以上の審査期間を要した影響により、発行が試合日程に間に合わず、3選手の欠場と予定しておりました対戦カードを変更させていただくこととなりました。【欠場選手】伊藤麻希選手 姫ゆりあ選手 フワちゃん選手※対戦カードは決定次第お知らせさせていただきます」と告知。

「本大会を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。関係各所と連携のうえ準備を進めてまいりましたが、各国の入国および査証に関する審査状況の影響もあり、このような結果となりましたこと、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」とした。

8日に行われた後楽園大会ではリングで挑発的なダンスをするなど“おふざけ”行為を連発。さらに逆転負けを喫し、師と仰ぐ葉月から公開説教を受けていたフワちゃん。この報告を受けて「リングでふざけてボコボコにされて、師匠からは叱られて、おまけにVISAまでおりなかったとです」と“自虐”していた。