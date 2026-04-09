バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「たまごっち アクリルスライドミラーコレクション 30th anniversary edition」を2026年4月 第2週より発売する。全5種で価格は300円。

2026年4月 第2週発売「たまごっち アクリルスライドミラーコレクション 30th anniversary edition」(全5種・300円)

「たまごっち アクリルスライドミラーコレクション 30th anniversary edition」は、たまごっち30周年記念アートを使用した特別デザインのコレクション。アクリルをスライドするとミラーになっており、ボールチェーンつきで持ち運びにも便利な実用的でかわいいアイテムだ。

ラインナップは、宇宙で遊ぶまめっちやくちぱっちのデザイン2種と、1996年に発売した初代「たまごっち」、2004年に発売した赤外線通信遊びができる「祝ケータイかいツー! たまごっちプラス」、そして2025年発売、最新の「Tamagotchi Paradise(たまごっちパラダイス)」のデザインが揃う。

○ラインナップ

デザインA

デザインB

デザインC

デザインD

デザインE

デザインA

デザインB

デザインC

デザインD

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