開園25周年を記念したアニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』が8日、一足早く報道陣にお披露目されました。

1998年に建設が始まった東京ディズニーシー。“海”をテーマにした世界初のディズニーテーマパークとして、2001年9月にオープンしました。

園内は、海をイメージしたブルーのデコレーションが至る所に施されパーク全体がお祝いムードに。そして新しいプログラムでは、25周年を祝う特別な衣装を着たミッキーマウスたちが船に乗って登場。さらに、チップやデールたちはファンとハイタッチ。陸上でキャラクターたちが現れ、来園者と触れ合う演出がおよそ6年ぶりに復活しました。

来園した親子は「出てきてくれてありがとうじゃないですけど、船で回るのが今まで多かったので、みんなと触れ合ってダンスしてというのがすごくよかったです」と話しました。家族連れは「（みんなが）ノレるようなミュージックで、すごく子供もノリノリで。（娘は）楽しかった」とコメントしました。

25周年記念イベントは今月15日からおよそ1年間にわたって開催されます。