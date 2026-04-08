中東情勢の影響でお茶の生産や販売などに使用する燃油や包装資材などの価格が高騰し、安定調達に不安が高まっているとして、自民党の「茶業振興議員連盟」は政府に対し、燃油や資材の安定的な供給などを求める緊急決議を採択しました。

お茶を生産する際、摘み取ったばかりの生葉（なまは）は保管がきかないため、すぐに蒸して乾燥させる「荒茶加工」を行わなければなりませんが、この工程には大量の重油が必要です。

農林水産省によると、全国にある約3500戸の荒茶工場では、年間約7.5万キロリットルが使用され、そのうちの約6割が、一番茶などの生産が行われる4月から6月に集中しているということです。

また、加工や出荷の段階では、荒茶の流通に使われる「大海袋（たいかいぶくろ）」や、店頭に並ぶ包装袋などの資材が石油製品のナフサを原料としています。

農水省は、茶工場への燃油供給について「必要な量は確保できている」としながらも、一部では「供給の偏りや流通の目詰まりが生じている」と指摘しています。

会合に参加した茶業団体関係者は、「アメリカとイランが2週間の停戦に合意したとはいえ、二番茶の生産が始まる7月ごろの情勢は読めない」と話し、状況を注視していく意向を示しています。