FLOW、劇場版『ドラゴンボールZ 神と神』挿入歌「HERO ～希望の歌～」を披露！「悟空に対して歌ったような歌」
FLOWが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。
■国内外のアニメファンから人気を博すナンバー
“ライブバンド”として、国内外問わず精力的にライブ活動に取り組む5人組ロックバンドFLOW。
数多くのアニメソングを手掛ける彼らが今回披露するのは、劇場版『ドラゴンボールZ 神と神』の挿入歌「HERO ～希望の歌～」。国内外のアニメファンから人気を博す本楽曲を、ライブの熱量そのままに一発撮りパフォーマンス。
『THE FIRST TAKE』第654回は、4月8日22時よりプレミア公開。
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