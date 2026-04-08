FLOW、劇場版『ドラゴンボールZ 神と神』挿入歌「HERO ～希望の歌～」を披露！「悟空に対して歌ったような歌」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

FLOWが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。

■国内外のアニメファンから人気を博すナンバー

“ライブバンド”として、国内外問わず精力的にライブ活動に取り組む5人組ロックバンドFLOW。

数多くのアニメソングを手掛ける彼らが今回披露するのは、劇場版『ドラゴンボールZ 神と神』の挿入歌「HERO ～希望の歌～」。国内外のアニメファンから人気を博す本楽曲を、ライブの熱量そのままに一発撮りパフォーマンス。

『THE FIRST TAKE』第654回は、4月8日22時よりプレミア公開。

■FLOW コメント

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

FLOW OFFICIAL SITE

https://www.flow-official.jp/