カップルシェアの代表格♡ 春らしさ◎な【スエットセットアップ】ペア着回しコーデ特集
恋人同士で洋服をシェアしたら、着るたびに相手を思い出して幸せな気分になれる！今回は、Rayモデル・本田紗来とMEN'S NON-NO専属モデル・郄橋大翔とともに、カップルシェアの代表格「スエットセットアップ」の着回しをご紹介します。初めてでも挑戦しやすい王道アイテムで、カップルシェアに挑戦して♡
カップルシェアな春アイテム
この春、女のコも取り入れやすいヴィンテージライクなカジュアル服をピックアップ。メンズM〜Lサイズを選べば、身長差があるカップルも難なくシェアできちゃいます。
着回すアイテムはこちら♡
スエットセットアップ
カップルシェアの代表格スエットセットアップはハズせない！春らしく明るいオーツカラーでおうちでも外でも大活躍。
今日はなに着て、どこ行く？
どこへ行くとか、なにを着ようか。そんな、相談からはじまる、いつもの日曜日。わたし専用になりつつある彼のスエットパンツの存在がこそばゆくって、うれしい。こうやって、ふたりのものが少しずつ増えていくのかな。
おうちだって気を抜かない女みトップスでメリハリを
おうちでも大活躍な王道スエット
PROFILE
郄橋大翔
たかはし・ひろと●2000年8月19日生まれ、大阪府出身。雑誌MEN'SNON-NO専属モデル。主な代表作に、ドラマ『あなたを殺す旅』『離婚後夜』。映画『ロマンティック・キラー』。WEBドラマ『今際の国のアリス シーズン3』など。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／本田紗来（本誌専属）、郄橋大翔（MEN'S NON-NO専属モデル）
Ray編集部 副編集長 小田和希子