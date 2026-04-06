『葬送のフリーレン』の場面カット（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

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　漫画『葬送のフリーレン』の公式Xにて、漫画『タッチ』『MIX』作者・あだち充氏の写真が投稿されると、ネット上では「この人があだち充さんですか　初めてお顔を見ました」などと驚きの声があがっている。

【写真】顔初めて見た！『葬送のフリーレン』公式Xに登場したあだち充

　『フリーレン』の公式Xは、「〇〇のフリーレン」という大喜利ネタが好評で今回は「巨匠のフリーレン」とあだち氏の写真を投稿。以前、あだち氏が描いたフリーレンの応援イラストも大反響だったが、いきなりの本人登場にネット上では「フリーレンの読者世代はこの人が誰だかわかるのか？って不安があるが、オイラはこのポストにメッチャ感動したぞ。あだち充先生！ありがとう」「あだち充先生、このお写真で初めてお姿を拝見したけど、お若いなぁ」などと反応している。

　週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。

　“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。

　テレビアニメ第1期が2023年9月〜2024年3月、第2期が2026年1月〜3月に放送され、第3期【黄金郷編】が2027年10月に放送されることが決まっている。