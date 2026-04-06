ローソン『からあげクン』が″世界で1番売れた揚げたてからあげ”としてギネス世界記録に認定 発売から40周年…あすから新フレーバーも
ローソンは6日、1986年4月から発売しているオリジナルフライドフーズ『からあげクン』が、2024年1月から12月までの累計販売数が2億8689万8542食となり、「最も販売されている揚げたてからあげブランド（最新年間 2024）としてギネス世界記録に認定されたと発表した。
【写真】発売から40年…あすから発売の新フレーバー＆記念アイテム一覧
同社は、1979 年にコンビニエンスストア業界で初めてフライヤーを導入して店内で調理したフライドフーズの販売を開始。『からあげクン』は、「おやつ感覚で楽しめるからあげ」をコンセプトに、当時、高たんぱく質でヘルシーでありながら「パサパサしておいしくない」といった印象から人気のなかった鶏むね肉を使用したホットスナックとして、1986 年に誕生した。
定番フレーバー（レギュラー・レッド・北海道チーズ・レモン）に加え、430種類以上の様々なフレーバー商品を発売し続けることで、コンビニエンスストアの中で40年間残り続ける商品は珍しいロングセラー商品となっている。
同社によると、これまでに販売したからあげクンを並べると約98万km となり、直線距離で地球から月まで約1.3往復の距離に匹敵する計算となるという。
また、からあげクン40周年を記念し、あす7日から順次、全国のローソン店舗（「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」を除く）で、からあげクンの新フレーバー「からあげクン ブラックペッパー味」（税込278円）、「でからあげクン 夢のMIX 味」（税込278円）、「サクッと！からあげクン 塩味」（税込298円）のほか、オリジナルキャラクター“妖精”をあしらった衣料品・雑貨5品を発売する。
【写真】発売から40年…あすから発売の新フレーバー＆記念アイテム一覧
同社は、1979 年にコンビニエンスストア業界で初めてフライヤーを導入して店内で調理したフライドフーズの販売を開始。『からあげクン』は、「おやつ感覚で楽しめるからあげ」をコンセプトに、当時、高たんぱく質でヘルシーでありながら「パサパサしておいしくない」といった印象から人気のなかった鶏むね肉を使用したホットスナックとして、1986 年に誕生した。
同社によると、これまでに販売したからあげクンを並べると約98万km となり、直線距離で地球から月まで約1.3往復の距離に匹敵する計算となるという。
また、からあげクン40周年を記念し、あす7日から順次、全国のローソン店舗（「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」を除く）で、からあげクンの新フレーバー「からあげクン ブラックペッパー味」（税込278円）、「でからあげクン 夢のMIX 味」（税込278円）、「サクッと！からあげクン 塩味」（税込298円）のほか、オリジナルキャラクター“妖精”をあしらった衣料品・雑貨5品を発売する。