お笑いコンビ「さらば青春の光」東ブクロが、昨年7月に実母が死去したことを、4日深夜放送のTBSラジオ「さらば青春の光がTaダ、Baカ、Saワギ」（土曜深夜3・00）の放送内で明かした。

「私事ではありますが、発表というか、あらためてすることもないかもしれませんが」と前置き。「昨日、いとこのファイヤーサンダーのこてつと『団欒』というライブをいとこ同士でやって、そこで発表しましたけど、去年の7月に、この番組にも出てもらった、電話出演してもらったおかんが亡くなりまして」と公表した。「言うのもあれやけど、どこかで言わなあかんなってなったら、こてつとのライブがいいかというので、詳細含め（公表した）」と続けた。

相方・森田哲矢は「一昨年の単独（ライブ）で京都（公演）も来てはったけど、もう結構しんどそうやった」と回顧。東ブクロも「つえをついてというか、歩かれへんようになって」と続いた。「難病みたいな感じだったので。そろそろ危ないぞというのは言うてたから、覚悟はできてはいたんですけど、発表するタイミングというか、このタイミングで」とも話した。

母の最期の瞬間も明かした。「水曜日やって、『ラヴィット！』の生放送が終わって、土曜の『ラヴィット！』の延長戦を撮って、楽屋に帰ってきて、親父からLINEで“先ほど逝（い）きました”みたいな」。家族は母を囲んで、東ブクロが出ていた「ラヴィット！」を鑑賞。息子の活躍を見届けるように、天国へと旅立った。

「そのくらいから体調が悪なって。危ないなってなって、こてつのおかんと、うちの親父と、お医者さんかな。そろそろ危ないですみたいなと言いながら、『ラヴィット！』を付けながら、どのタイミングかなと見ていたらしい。結局、9時55分くらい、終わった瞬間に息絶えた」

ところが、「正確には9時48分やったらしい」と意味ありげな説明も。「うちの親父も、こてつのおかんも、医者も、途中『ラヴィット！』に見入ってもうて」。番組が終わった瞬間に母の顔を見たところ、「顔色が変わってたらしい」という。「こてつのおかんが“これ、もう逝ってません？”って言ったら、医者が慌てて“ああ…もう逝ってますね”って。エンディングに見入ってもうて。最終的には看取れてないといえば、看取れてない」。衝撃的な事実に、森田も「うそやろ？そんなことあんの？」と驚いていた。

放送後、森田は自身のXを更新。「ブクロのおかんに感謝。ご冥福をお祈りします」と哀悼の意を示した。