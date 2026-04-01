一人で食事をしている高齢男性にためらうことなく近づき、話し相手になった3歳の少年がネットユーザーに大きな感動を与えている。

先月30日（現地時間）、米オクラホマシティの地域放送局KFORによると、3歳のハドソンくんは母親のアシュリン・ドリューさんとともにマクドナルドで朝食をとっていたところ、一人で座っている高齢男性を見つけた。

ハドソンくんは母親に「あのおじいさんの子どもたちはどこにいるの」と尋ね、ドリューさんが「もう大人になって家を出たんじゃないかな」と答えると、ためらうことなく高齢男性のもとへ歩み寄った。

ハドソンくんは高齢男性に「隣に座ってもいい？」と尋ねた。高齢男性がこれを許すと、椅子に座り、並んで食事をした。

食事をしながらも高齢男性と目を合わせて笑いかけるハドソンくんの姿に、ほかのテーブルの客たちも思わず笑顔になった。

ドリューさんは息子の様子をTikTokに投稿し、「一人で食事をしているおじいさんが寂しそうに見えたのか、自分の食べ物を持って行って隣に座った。誇らしく、胸が熱くなった」と語った。続けて「ハドソンは生まれたときから世界を明るく照らす子どもだった。人を差別せず、誰にでも愛情を持って接する」と述べた。

この映像は120万回を超える再生回数を記録した。ピザハットの公式SNSアカウントは「ティッシュをちょうだい」、洗剤ブランドのゲインは「これこそ人生の本質だ」とコメントを残した。

その後、ドリューさんはさらに驚くべき事実を知った。ハドソンくんと一緒に食事をした高齢男性が、亡くなったハドソンくんの曾祖父と親友だったことが分かった。