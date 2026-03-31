「それ可愛いね♡」→ 実は【GU】なんです！ 大人の高見え「春スカート」

お出かけコーデに軽やかな印象を演出したい春、一点投入でシーズンムードを盛り上げてくれそうなのがスカート。高見えするアイテムをゲットするなら、【GU（ジーユー）】から登場している「春スカート」が狙い目かも。1枚で存在感がある華やかなスカートは、お値段以上に活躍してくれそう。春コーデの主役を探している大人女性は、ぜひ売り切れ前にチェックしてみて。

コーデが一気に華やぐサーキュラースカート

【GU】「サーキュラーミディスカート」\2,990（税込）

「生地を贅沢に使用し、たっぷりボリューミーに仕上げた」（公式サイトより）フレアシルエットのスカート。サーキュラースカートならではの華やかさがあり、一点投入でサマ見えが狙えます。GUスタッフのKumikoさんは、春らしいブルーストライプのトップスにオフホワイトのスカートをチョイス。トップスはタックインして、すっきりと見せています。きれいめのシャツで爽やかに仕上げるほか、ラフなTシャツやスウェットでカジュアルに落とし込むのもおすすめ。

コーデに抜け感をプラスするシアースカート

【GU】「ティアードフレアスカート」\2,990（税込）

裾部分にギャザーが入り、プチプラとは思えない存在感を放つティアードスカート。たっぷりとボリュームがありながら、シアー素材で涼やかな印象です。ウエストはゴムと紐仕様になっており、フィット感の調節が可能。シンプルなトップスと合わせてもサマ見えが狙えて、春コーデの即戦力になる予感。オーバーサイズシャツと合わせるときは、コンパクトなベストでコーデを引き締めると◎

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M