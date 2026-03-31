Diorバッグ新作♡リボンモチーフが可愛いメダリオンシリーズ登場

エレガントなデザインで多くの女性を魅了するDiorから、新作バッグコレクションが登場♡今回の主役は、ブランドの象徴ともいえるリボンをモチーフにした「メダリオン」シリーズ。上品さとモダンな雰囲気を兼ね備えたデザインで、日常のコーディネートをワンランク格上げしてくれる注目のアイテムです♪

アイコンモチーフの新たな魅力



© JEAN-MARIE BINET

1947年のメゾン創設以来、大切にされてきたリボンモチーフを現代的に再解釈した「メダリオン」シリーズ。繊細なデザインの留め具がアクセントとなり、シンプルながらも存在感のある仕上がりに。

© JEAN-MARIE BINET

上品さと遊び心を兼ね備えたデザインは、どんなスタイルにも自然に溶け込みます。

バーニーズ ニューヨークで叶う韓国ブランド特集♡注目別注アイテム

デイリーに使える多機能バッグ



ディオール メダリオン バッグ スモール

価格：590,000円

ディオール メダリオン バッグ ラージ

価格：695,000円

「メダリオン フラップ」バッグは、スモールとミディアムサイズで展開。調節可能なショルダーストラップやスライド式チェーンにより、肩掛けやクロスボディなど様々な持ち方が可能です。

ディオール メダリオン バッグ スモール

価格：520,000円

ディオール メダリオン バッグ スモール

価格：560,000円

さらにバケットバッグタイプは、ハンドルに組み込まれたメダリオンでストラップの長さ調整ができる設計。取り外し可能なインナーポーチ付きで、機能性も充実しています。

春のコーデを格上げ♡



上品で洗練されたDiorの新作バッグは、持つだけでスタイルに華やかさをプラスしてくれる存在♡普段使いはもちろん、特別な日にも活躍する万能アイテムです。

お気に入りの一つを見つけて、毎日のコーディネートをもっと楽しんでみてくださいね♪