日清食品「どん兵衛」50周年記念! 発売当時の味わいを再現した「きつねうどん」「天ぷらそば」発売
日清食品は3月30日、「日清のどん兵衛 きつねうどん クラシック」(東日本向け、西日本向け) と「日清のどん兵衛 天ぷらそば クラシック」(いずれも希望小売価格236円)を全国で発売した。
「日清のどん兵衛 きつねうどん クラシック」、「日清のどん兵衛 天ぷらそば クラシック」(いずれも希望小売価格236円)
「日清のどん兵衛」50周年記念商品の第1弾として、日清食品グループの研究所で発見されたレシピをもとに1976年発売当時の味わいを再現した商品が発売された。
きつねうどん クラシックは、醤油のキレが特長のつゆに、現在の商品よりも薄くて細いウェーブ麺を合わせた。東日本向けにはかつお節のだしを、西日本向けにはかつお節、さば節、むろ節の合わせだしをきかせた。具材には、醤油の風味が際立つおあげを入れた。
「日清のどん兵衛 きつねうどん クラシック(写真は「東」)」(希望小売価格236円)
天ぷらそば クラシックは、醤油のキレが特長のつゆに、現在の商品よりも太いウェーブ麺を合わせた。具材には、"さきいれ"することでつゆがたっぷり染み込む天ぷらを入れた。
「日清のどん兵衛 天ぷらそば クラシック」(希望小売価格236円)
パッケージはグレーを基調に、発売当時から現在まで使用しているおなじみのロゴをあしらい、どこか懐かしさを感じられるデザインに仕上げた。
「日清のどん兵衛 きつねうどん クラシック」、「日清のどん兵衛 天ぷらそば クラシック」(いずれも希望小売価格236円)
「日清のどん兵衛」50周年記念商品の第1弾として、日清食品グループの研究所で発見されたレシピをもとに1976年発売当時の味わいを再現した商品が発売された。
「日清のどん兵衛 きつねうどん クラシック(写真は「東」)」(希望小売価格236円)
天ぷらそば クラシックは、醤油のキレが特長のつゆに、現在の商品よりも太いウェーブ麺を合わせた。具材には、"さきいれ"することでつゆがたっぷり染み込む天ぷらを入れた。
「日清のどん兵衛 天ぷらそば クラシック」(希望小売価格236円)
パッケージはグレーを基調に、発売当時から現在まで使用しているおなじみのロゴをあしらい、どこか懐かしさを感じられるデザインに仕上げた。