２４日、江西省婺源県の段々畑に咲く菜の花。（ドローンから、婺源＝新華社記者／万象）

【新華社上饒3月29日】中国江西省上饒（じょうじょう）市婺源（ぶげん）県で、13万ムー（約87平方キロ）の菜の花が満開となった。記者は、黄色く染まった段々畑ののどかな風景と菜の花の繊細な美しさをカメラに収めた。

２４日、江西省婺源県の江嶺風景区で撮影した菜の花。（婺源＝新華社記者／万象）

２４日、江西省婺源県の段々畑に咲く菜の花。（ドローンから、婺源＝新華社記者／万象）

２４日、江西省婺源県篁嶺（こうれい）風景区で撮影した菜の花。（婺源＝新華社記者／万象）

２４日、江西省婺源県の江嶺風景区で撮影した菜の花のつぼみ。（婺源＝新華社記者／万象）

２４日、江西省婺源県の江嶺風景区で撮影した菜の花。（婺源＝新華社記者／万象）

２４日、江西省婺源県の江嶺風景区で撮影した菜の花。（婺源＝新華社記者／万象）

２４日、江西省婺源県の篁嶺風景区で撮影した菜の花。（婺源＝新華社記者／万象）

２４日、江西省婺源県の篁嶺風景区で撮影した菜の花。（婺源＝新華社記者／万象）

２４日、江西省婺源県の段々畑に咲く菜の花。（ドローンから、婺源＝新華社記者／万象）