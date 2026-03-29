取りはずしてキャミとしても♡ 圧倒的ビジュ映えな【パフスリーブトップス】着回し
取りはずしてキャミとしても♡ 圧倒的ビジュ映えな【パフスリーブトップス】着回し
新生活が始まる季節には着回し力の高いアイテムが大活躍しそうな予感...！そこで今回は、三浦理奈とともに、取りはずし可能でキャミとしても使える「パフスリーブトップス」の着回しコーデを4つご紹介します。圧倒的ビジュ映えなボリューム満点のパフスリーブが春ムード高めてくれる♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
パフスリーブトップス
圧倒的ビジュ映えなボリューム満点のパフスリーブがおかわ♡ デコルテあきできゃしゃ見えも。そでは取りはずし可能で、キャミとしても使えちゃう。
パフスリーブトップス 14,960円／RANDA
Cordinate ナチュラルガーリーコーデ
やわらかいニュアンスでまとめた、ナチュラルガーリーコーデ。カーディガンとあわせて温度調整も可能♡
Cordinate 女性らしさを引き立てる春コーデ
ふんわりシルエット×淡い色が映える春コーデ。動くたびに揺れる軽やかさが、女性らしさを引き立てる♡
Cordinate 親しみのある好印象ガーリーコーデ
やさしげな雰囲気をまとった、好印象ガーリーコーデ♡ 手持ちのデニムとあわせてつくれるシンプルだけど雰囲気のあるスタイル。
Cordinate 上品なフェミニンコーデ
春の定番トレンチコートとあわせた万人ウケを狙う◎。小物は落ち着いた色味を選んで上品にまとまった、オトナフェミニンコーデ。
撮影／tAiki、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／三浦理奈（本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
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