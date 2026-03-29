いよいよ春らしい気温になってきた。今、履きたいのはこんなカルチャーの香りがするパンツ

＜GoodsPress Web編集部員が買ってみた！使ってみた！＞

気温が上がってきて東京でも桜が満開になり、絶好のお花見シーズン。ようやく春らしくなってきました。となると装いも一気に春仕様にしなければなりません。さて、何を着ようかといろいろとショップやネットを物色。トップスというよりもパンツが欲しい、そう思いながら探していました。

今の気分的にブルージーンズやベージュチノ、トラウザーズではなく“ブラックデニム”というのは最初から頭にありました。そして願わくはちょっとダボッと着られる、バギータイプのアイテム。割と欲しいモノの解像度は高い状態で今回は探していたのですが、解像度が高いだけにバチッとハマるパンツがなかなか見つかりません。良いかも、と思ってもシルエットがもう少しこうが良い、とか色味がもうちょっと濃いと良い、など想像以上に難航。

それまでデニムブランドやセレクトショップ等で探していたのですが、少し視点を変えることに。「自分はどんなブランドやカルチャーが好きか」というところに立ち返ってみました。青春時代、特に着用していたのはストリートブランドやスケートブランドです。その中から探してみると、すぐに見つかりました。

▲DOGTOWN「DT Buggy pants」（1万6500円）

それが今回紹介するDOGTOWN（ドッグタウン）の「DT Buggy pants」。

ブランド名を聞いて、懐かしいと思う人もいるかもしれません。1980年代にカリフォルニアのベニスビーチで生まれたスケートブランドで、日本のストリートシーンでも人気に。実際、学生時代によく街で見かけたものです。

当時は先輩たちの間で流行っているブランドという印象があったので、下の世代としてはカウンターカルチャー的なマインドが生まれてしまい個人的には着てこなかったのですが、今見ると逆に新鮮というか、「むしろ今着ていたらめちゃくちゃイケてるのでは？」と思ったのです。正直一目惚れではあるものの、DOGTOWNであることが購入する気持ちを後押ししました。

■スケートブランドならではなディテールがしゃれています

さて、何がツボに刺さったのか、詳細を見ていきましょう。まずはやはりシルエット。最近は所謂ストレートタイプのパンツが多い中、ズドンとした太いバギータイプというのが個人的にはとても良いなと。今回はコート系スニーカーに合わせていますが、以前購入したデッキシューズ風スニーカーに合わせて履きたいところ。

また、スケートブランドということでオリジナルのシューレースがベルト代わりになっているのもポイントです。何年かおきにシューレースをベルトの代わりにする、というデザインや着こなし方が流行りますがそもそもこれはスケーターから流行りだしたもの。切れたり余ったりしたシューレースを使用していたことから広まりました。ちなみに、シューレースであればバックル等もないので転倒時に腰に当たったりせず、安全かつ快適にスケートができるという実用性もあってスケーターの間で流行ったと言われています。

そして随所に光るブランドロゴやブランドネーム。こちらもストリート感があり、心を踊らせるディテールです。フォントやクロス（十字架）モチーフなどが往年のストリートカルチャーの雰囲気を湛えていますし、当時はあまり受け付けないデザインでしたが今見ると実に90年代的で可愛いなと思いますし、例えばクロムハーツがここ数年、特に女性の間で人気ですが彼女たちの着こなしって可愛いですよね。そのテンションがこのブランドにも感じられるのではないでしょうか。

ストリートなアイテムはルーツ的にもカジュアルなモノが多く、ともすれば大人っぽさが失われてしまうと思われがち。ですが、こんなパンツであれば大人でも十分楽しめるのではないでしょうか。そもそもファッションは自身が楽しいというのが正義というか正解なので、大人だからと言って大人な雰囲気のアイテムばかりを選ばなければいけないなんて決まってはいませんしね。1980〜2000年代初頭のファッションやカルチャー人気が続く今、このDOGTOWNも注目しておいて損はないでしょう。ある人にとっては懐かしく、またある人にとっては新鮮に映るアイテムが揃っています。

>> DOGTOWN

＜取材・文／手柴太一（GoodsPress Web）＞

【関連記事】

◆リュックもおしゃれに背負いたい。いま注目の“古着カラー”なリュック9選

◆ただのポーチと思いきや、その用途はウォークマン用!? レトロなコンセプトが逆に今の時代に刺さる一品

◆このカラーにこのデザイン、大人が夢中になるスニーカーはまさにこんなアイテム。名作プーマ「ロイヤル」がビリーズ限定で復刻