NARS新作ファンデーション登場♡毛穴レスな透明感続くマット肌へ

ベースメイクの仕上がりを格上げしたい方に朗報♡NARSから、軽やかさと高いカバー力を兼ね備えた新作ファンデーションが登場します。透明感のあるマット肌を叶えながら、毛穴や色ムラを自然にカバー。まるでフィルターをかけたような美しい仕上がりが続く、新時代のベースメイクアイテムに注目です。

光でぼかす新技術に注目

NARS独自の「ウェイトレスブラーテクノロジー」を搭載し、インスタントフィルターパウダーが肌に薄いヴェールを形成。

光をコントロールすることで、赤みや色ムラ、毛穴の凹凸まで自然にぼかし、均一でなめらかな肌へと整えます。

厚塗り感を出さずに瞬時に補正し、透明感のあるシアーマットな仕上がりを叶えます。

THREEの新作ベースメイク♡夏に映えるナチュラル美肌アイテム

軽やかで崩れにくい密着力

アドバンストフレキシブルフィルムが肌に均一に密着し、表情の動きにも柔軟にフィット。ヨレや崩れを防ぎながら、美しい仕上がりを一日中*キープします。

さらにオイルアブソービングマイクロスフィアが余分な皮脂を吸着し、テカリを抑えてクリーンな肌印象に。美容液のように軽いテクスチャーで、ミディアムからフルカバーまで自在に調整可能です。

商品詳細

NARS ナチュラル ロングウェア ファンデーション



価格：7,480円（税込）

内容量：30mL

カラー：全15色

発売日：2026年3月20日（金）

※セミセルフ店舗での取り扱い色は各店舗によって異なります

*・・・24時間化粧持ち（美しい仕上がり）データ取得済

*1・・・24時間化粧持ち（美しい仕上がり）データ取得済

*2・・・クロレラエキス

自信をくれる理想の肌へ♡

軽やかさとカバー力、そして崩れにくさを兼ね備えたNARSの新作ファンデーションは、毎日のメイクをもっと心地よくしてくれる存在。

毛穴レスな美しい仕上がりで、どんなシーンでも自信を持てる肌へ導いてくれます♪新しい季節に向けて、ワンランク上のベースメイクをぜひ体感してみてください。