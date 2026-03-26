スーパーマリオ×クリスピー・クリーム・ドーナツ限定コラボで夢の世界へ

映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の公開を記念して、クリスピー・クリーム・ドーナツから心躍るコラボドーナツが登場♡マリオやヨッシー、チコなど人気キャラクターをモチーフにした華やかなラインナップは、見て楽しい、食べておいしい特別な体験に。さらに限定ボックスやグッズ、店舗演出まで充実し、まるで映画の世界に入り込んだようなひとときを楽しめます♪

映画の世界観を再現した限定ドーナツ

映画の冒険の世界をぎゅっと詰め込んだ、遊び心あふれるドーナツが登場します。

『マリオ ストロベリー』



価格：388円（イートイン396円）

マリオカラーのストロベリーアイシングに、赤と青のスプリンクルや星型シュガーをトッピング。帽子ピック付き※ピックは食べられません。

『ヨッシー カスタード エッグ』



価格：410円（イートイン418円）

ヨッシーのタマゴをイメージした可愛い見た目。北海道産ミルク入りカスタードがたっぷり。

『チコ & ブルーベリー ギャラクシー』



価格：410円（イートイン418円）

ブルーベリーのナパージュやカラフルなコーティングで銀河を表現。※モナカプレートは食べられます。

販売期間（共通）：2026年4月8日（水）～5月26日（火）予定※なくなり次第終了

チーズガーデン×西尾の抹茶香る♡春限定チーズケーキ＆クッキーでご褒美時間

ワクワク広がる限定ボックス＆セット

『ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）』



価格：1,825円（イートイン1,859円）

コラボドーナツ3種＋定番ドーナツの詰め合わせ。※限定ボックスはなくなり次第終了

『ギャラクシー ボックス（3個）』



価格：1,177円（イートイン1,199円）

人気キャラクタードーナツ3種を楽しめるセット。

『ハテナブロック ボックス（1個）』



価格：540円（イートイン550円）

アイテムピック付きのドーナツがランダムで登場。※ピックは食べられません

※BOX割・コンボ割対象外などの注意事項あり

※ピックの種類はランダムとなります

限定グッズ＆特典も見逃せない

『コラボ エコバッグ』



価格：1,980円

大容量で実用的な限定デザイン。1会計につき5枚まで購入可能。

販売期間：2026年4月8日（水）～※なくなり次第終了

『コラボBOX購入者限定ステッカー』



ギャラクシー ダズン ハーフ購入でランダム1枚プレゼント（全3種）

配布期間：2026年4月8日（水）～なくなり次第終了

※配布条件・対象外条件あり

※デリバリーや小売店購入は対象外

今だけの特別な冒険体験を♡

見た目の可愛さと遊び心が詰まった今回のコラボは、まさに“食べるエンターテインメント”。ドーナツを選ぶ時間さえワクワクに変わる、特別なひとときを楽しめます。

数量限定や期間限定のアイテムも多いため、気になる方は早めのチェックがおすすめ♪大切な人とシェアしながら、スーパーマリオの世界観を存分に味わってみてください♡