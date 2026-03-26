スーパーマリオ×クリスピー・クリーム・ドーナツ限定コラボで夢の世界へ
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の公開を記念して、クリスピー・クリーム・ドーナツから心躍るコラボドーナツが登場♡マリオやヨッシー、チコなど人気キャラクターをモチーフにした華やかなラインナップは、見て楽しい、食べておいしい特別な体験に。さらに限定ボックスやグッズ、店舗演出まで充実し、まるで映画の世界に入り込んだようなひとときを楽しめます♪
映画の世界観を再現した限定ドーナツ
映画の冒険の世界をぎゅっと詰め込んだ、遊び心あふれるドーナツが登場します。
『マリオ ストロベリー』
価格：388円（イートイン396円）
マリオカラーのストロベリーアイシングに、赤と青のスプリンクルや星型シュガーをトッピング。帽子ピック付き※ピックは食べられません。
『ヨッシー カスタード エッグ』
価格：410円（イートイン418円）
ヨッシーのタマゴをイメージした可愛い見た目。北海道産ミルク入りカスタードがたっぷり。
『チコ & ブルーベリー ギャラクシー』
価格：410円（イートイン418円）
ブルーベリーのナパージュやカラフルなコーティングで銀河を表現。※モナカプレートは食べられます。
販売期間（共通）：2026年4月8日（水）～5月26日（火）予定※なくなり次第終了
チーズガーデン×西尾の抹茶香る♡春限定チーズケーキ＆クッキーでご褒美時間
ワクワク広がる限定ボックス＆セット
『ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）』
価格：1,825円（イートイン1,859円）
コラボドーナツ3種＋定番ドーナツの詰め合わせ。※限定ボックスはなくなり次第終了
『ギャラクシー ボックス（3個）』
価格：1,177円（イートイン1,199円）
人気キャラクタードーナツ3種を楽しめるセット。
『ハテナブロック ボックス（1個）』
価格：540円（イートイン550円）
アイテムピック付きのドーナツがランダムで登場。※ピックは食べられません
※BOX割・コンボ割対象外などの注意事項あり
※ピックの種類はランダムとなります
限定グッズ＆特典も見逃せない
『コラボ エコバッグ』
価格：1,980円
大容量で実用的な限定デザイン。1会計につき5枚まで購入可能。
販売期間：2026年4月8日（水）～※なくなり次第終了
『コラボBOX購入者限定ステッカー』
ギャラクシー ダズン ハーフ購入でランダム1枚プレゼント（全3種）
配布期間：2026年4月8日（水）～なくなり次第終了
※配布条件・対象外条件あり
※デリバリーや小売店購入は対象外
今だけの特別な冒険体験を♡
見た目の可愛さと遊び心が詰まった今回のコラボは、まさに“食べるエンターテインメント”。ドーナツを選ぶ時間さえワクワクに変わる、特別なひとときを楽しめます。
数量限定や期間限定のアイテムも多いため、気になる方は早めのチェックがおすすめ♪大切な人とシェアしながら、スーパーマリオの世界観を存分に味わってみてください♡