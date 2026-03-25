ずっと真夜中でいいのに。が、4thアルバム『形藻土』を本日リリースした。

アニメ『ダンダダン』エンディングテーマ「TAIDADA」、先行曲「メディアノーチェ」等の公開曲に加え、多くの未発表の新曲やリアレンジ、初となる10分超えの大作曲、インタールード等含め、「静かな激情が循環する記録を形藻土としたときに。」というテーマで改めて“アルバムの再定義”に拘った全18曲収録の1枚に仕上がったという。また数量限定フィギュア盤は、「TAIDADA」MVのにらちゃんフィギュアが限定COLD SLEEP TOY BOX仕様のパッケージに収められたプレミアムな形態となっている。

今作の発売に先駆けて、3月20日には2025年9月に大阪・関西万博会場内 EXPO アリーナ＜Matsuri＞にて開催した、特別公演“オモテEXPO 2025「名巧は愚なるが如し」”をずっと真夜中でいいのに。オフィシャルYouTubeチャンネルにてフル尺無料公開した。本公演は、1970年の万博をテーマにして、2025年に開催され全国12万人を動員したアリーナツアー＜永遠深夜万博 「名巧は愚なるが如し」＞の、完結編として催された大阪・関西万博開催期間中唯一のアーティスト完全自主制作の無料ライブとなる。

さらにアルバム発売にあわせて、新たに3つのトピックも解禁となった。

1つ目は、3月25日に「インターネットカルチャーから生まれたサウンドの記録。 / A collection of sounds shaped by internet culture.」として公開されたSpotifyの新プレイリスト【Cloud Archive】のカバーイラスト第一弾アーティストに、ずっと真夜中でいいのに。が起用された。カバーにはNOSTALOOKによる描き下ろしの“にらちゃん”が登場し、ずっと真夜中でいいのに。のアーティスト写真もSpotify内限定で同イラストへと変更されている。

◆Spotifyプレイリスト - Cloud Archive

2つ目は、ずっと真夜中でいいのに。が表紙を飾るROCKIN’ON JAPAN 5月号の表紙画像が解禁された。ACAねが実写で雑誌表紙を飾るのは今回が初であり、誌面にはアルバム『形藻土』について語った初めてのロングインタビューも掲載される。また、Spotifyプレイリスト「Cloud Archive」のカバーイラストも、同誌撮影時の写真をもとに描き下ろされたもので、撮影場所の選定からACAねが携わったこだわりの1枚とリンクしている。

◆『ROCKIN’ON JAPAN』5月号（3月30日発売）

3つ目は、第一興商とのカラオケコラボキャンペーンの開催決定。4月6日より、DAMとのコラボ企画「“ずとまよ”からの挑戦状in DAM」がスタートする。新アルバム発売記念企画として実施される本企画では、某歌唱番組でも常連であり、歌唱難易度の高いことで知られるずっと真夜中でいいのに。の楽曲の中から、ボイストレーナー・おしらさんがセレクトした課題曲に挑戦できる。課題曲すべてで80点以上を獲得し応募した参加者の中から、直筆サイン入りタンバリンが当たるキャンペーンを実施。賞品の当選者数は全国の歌唱者による累計得点に応じて増加していき、累計得点は、デンモク上で展開される「ずとまよ ソングカウンター」で発表される。

◆ずとまよ からの挑戦状 in DAM

◾️4thフルアルバム『形藻土』(KEISOUDO) 2026年3月25日（水）発売

購入：https://lnk.to/ZTMY_KSD_ec 通常盤 ○数量限定フィギュア盤［1CD＋GOODS］

UPCH-29503 ￥9,900（税込）

・限定COLD SLEEP TOY BOX仕様

・にらちゃんフィギュア(TAIDADA) 約17cm 両腕可動式

・カオスコラージュ紙ジャケ仕様CD 80光年先の君へ

・ZUTOMAYO リリックポスター(355×480mm 折畳)

・デイリーユーストートバッグ(約400×420×120mm)

・メディアノーチェメタリック缶バッジ(約56mm) ○初回限定魔導書盤［4CD］

UPCH-29504 ￥6,380（税込）

・魔導書パッケージ仕様(名巧加⼯)

・本編全曲オフボーカル(インスト) 収録 【DISC 2】

・「LIVE『コズミックどろ団⼦ツアー』@東京ガーデンシアター公演」⾳源CD【DISC 3】【DISC 4】

・ぷくぷくオリジナルステッカーシート ○通常盤［1CD］

UPCH-20717 ￥3,000（税込） ▼収録曲

01.地球存在しない説 02. 間人間 03. メディアノーチェ

04.TAIDADA 05. 蟹しゃぶふぁんく 06. 微熱魔

07.クリームで会いにいけますか (Disco Re-Edit)

08.またね幻 (Live in Studio_80光年先の君へ)

09.シェードの埃は延長 10. 形 11. ultra魂

12.不死身の訓練 13. 海馬成長痛 14. アンチモン 15. よもすがら

16.クズリ念 (Live in Studio_温蔵庫) 17. 嘘じゃない

18.lowmotion algae ▼全店舗先着特典

・「オリジナル8bit(ファミコン風)アレンジCD(2曲入り)」

※フロッピーディスク風デザイン紙ジャケ仕様

✴︎TAIDADA_夏枯れ

✴︎微熱魔あいつら全員同窓会 ✴︎嘘じゃない残機

✴︎海馬成長痛ミラーチューン ✴︎メディアノーチェ花一匁

5種の内ランダム1種

※先着特典となり、各店無くなり次第終了となります

◾️＜名巧音楽館’26＞ ・期間：2026年3月27日（金）〜5月25日（月） 火曜定休（祝日を除く）

※4月4日（土）および4月19日（日）〜23日（木）は休止します。

※期間中、一部の体験を休止する場合があります。詳細はイベントウェブサイトをご確認ください。

・会場：Yamaha Sound Crossing Shibuya（ヤマハサウンドクロッシング渋谷）

（東京都渋谷区桜丘町3-4 渋谷サクラステージ SAKURAサイド 3階）

https://www.yamaha.com/ja/about/experience/yamaha-sound-crossing-shibuya/

・参加方法：一部予約制 (混雑状況に応じて入場制限を行う場合があります、体験予約済みの方は入場可能)

・イベント詳細

https://www.yamaha.com/ja/about/experience/yamaha-sound-crossing-shibuya/event/2026/260326-0531-01/ ▼イベント内容

1.名巧サウンドソムリエ by YamahaターンテーブルTT-S303＆スタジオモニターHPH-MT8/MT8Z

ターンテーブル「TT-S303」とスタジオモニターヘッドホン「HPH-MT8」「HPH-MT8Z」を使用し、ずっと真夜中でいいのに。の楽曲をLP盤で試聴できます。デジタル音源での試聴環境も用意し、アナログとのサウンドの違いをお楽しみいただけます。 2.名巧ギター体験by Yamaha LS16 ARE

ヤマハ株式会社と熊本大学との共同研究で開発した「自動運指ロボット」を使用したギター体験展示を初開催。弦を弾くだけで、ずっと真夜中でいいのに。の楽曲を奏でることができます。使用ギターは、ACAねが愛用するヤマハ アコースティックギター「LS16 ARE」です。 3.名巧BAR

YSC渋谷のCAFEエリアでは、「HPH-MT8Z」をモチーフにしたカクテル／ノンアルコールカクテルや、ずっと真夜中でいいのに。にちなんだラテアートを施したカフェラテを期間限定で提供。いずれもオリジナルステッカー付きです(先着順・数量限定)。 4.「ZUTOMAYO SOUNDS」「ZUTOMAYO MART」商品特別展示

スタジオモニターヘッドホン「HPH-MT8Z」をはじめ、オンラインストア「ZUTOMAYO MART」にて販売中の「ZUTOMAYO SOUNDS」の商品などを展示します。

ZUTOMAYO MART https://zutomayo.net/mart/ 5.アンケート回答・SNS投稿キャンペーン

2026年3月27日(金)〜5月25日(月)の期間中、YSC渋谷でアンケート回答および、ハッシュタグ #名巧音楽館 を付けてSNS投稿いただいた方に、本イベントのキービジュアルをモチーフにしたオリジナルステッカーをプレゼントします。 6.名巧サウンドソムリエ育成講座

ヤマハスタッフによるレコードやオーディオに関する専門知識のレクチャーを受けながら、フラッグシップターンテーブル「GT-5000」をはじめとするHiFiオーディオシステムで、ずっと真夜中でいいのに。の名曲のLP盤を試聴できます。アーティストの細かな息づかいやエネルギッシュな躍動感まで感じ取れる、臨場感あふれる音楽体験です。