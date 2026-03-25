シャトレーゼの数量限定「3140円福箱」が神コスパ！人気アイスからピザまで…大満足の中身とは？
物価高が続くなか、「お得にスイーツや冷食を楽しみたい」という人に人気なのが、シャトレーゼの“福箱”。なかでもオンライン限定で発売されている「3月の福箱アイス・冷食セット」3140円（税込・送料込み）は、アイスやスイーツに加えて冷凍ピザまで入った、満足度の高い内容が魅力です。
今回実際に購入してみたところ、人気アイスから低糖質スイーツまでバランスよく入っており、「これは家族がいる家庭にうれしい！」と感じたラインナップでした。
◆チョコバッキー（バニラ）
シャトレーゼの人気アイスと言えばコレ！「チョコバッキーバニラ」。ミルク感のあるバニラアイスの中に、パリパリ食感のチョコがランダムに入っているのが特徴です。ひと口ごとにチョコの量や食感が変わるため、最後まで飽きずに食べられるのが魅力です。
濃厚すぎないミルクアイスとビター寄りのチョコのバランスが絶妙です。ザクザクしたチョコの食感がアクセントになっていて、筆者の息子が大好きなアイスなので、常にストックしておきたいアイスです。
◆ラムネアイスバー
どこか懐かしさを感じるラムネ味のアイスバー。爽やかなラムネ風味で、さっぱり食べられるのが◎！
甘すぎず、シャリッとした食感でラムネのつぶつぶが良いアクセントになっています。さっぱりした味わいなのでこれからの季節に食べたくなるアイスで、子ども人気も高そうです。昔懐かしい安定のラムネ味なので万人受けするでしょう。
◆シャトレーゼ プレミアムアイス
シンプルながらミルク感が強い、カップタイプのプレミアムアイス。北海道の乳原料を使った、コクのある味わいが特徴です。
ミルクの濃厚さがありながら後味はすっきり。なめらかな口どけで、王道のバニラアイスといった印象です。ミルクが濃くておいしいですが、もったり感がなく食べやすいのが良かったです。
◆チョコマカレッタ（ストロベリー）
コーン型アイスの「チョコマカレッタ ストロベリー」。ストロベリーアイスの上にチョコレートソースがかかり、見た目も華やかなデザート系アイスです。
甘酸っぱいいちごの風味とチョコのコクがよく合います。コーン部分までしっかり楽しめるので満足感も高め！ デザート感が強めで、いちご好きにはたまらないアイスでした。
◆糖質70％カットのスイーツ（ロールケーキ）
健康志向の人に人気の、糖質70％カットシリーズのロールケーキ。一般的なスイーツと比べて糖質を抑えているのに、見た目はしっかり本格派です。
ふわっと軽いスポンジと、優しい甘さのクリーム。糖質オフ特有のクセはほとんど感じず、普通のロールケーキのような満足感がありました。甘さは控えめとはいえ、糖質オフとは思えない満足感があるので、ダイエット中でも罪悪感なく食べられるのがうれしいですね。
◆冷凍ピザ（マルゲリータ）
今回のセットには、冷凍ピザのマルゲリータも入っていました。オーブントースターで焼くだけなので、軽食や子どものおやつにもぴったりです。
チーズがとろっと伸び、トマトソースの酸味がほどよいバランスです。生地は薄めで食べやすく、軽めのピザとしてちょうどいいサイズ感でした。正直、お店レベルではないですが、普通においしく、小腹が空いたときに便利でした。
◆シャトレーゼの人気商品をまとめてお試し！
今回届いた「3月の福箱アイス・冷食セット」は、人気アイス・低糖質スイーツ・冷凍ピザまで入ったバランスの良い内容でした。家族でシェアしながら楽しめるラインナップなので、「冷凍庫にちょっとしたご褒美をストックしておきたい」という人にもぴったり！
シャトレーゼの人気商品をまとめて試せるという意味でも、お得感のあるセットと言えるでしょう。気になる人は、売り切れる前にチェックしてみてください。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
今回実際に購入してみたところ、人気アイスから低糖質スイーツまでバランスよく入っており、「これは家族がいる家庭にうれしい！」と感じたラインナップでした。
シャトレーゼの人気アイスと言えばコレ！「チョコバッキーバニラ」。ミルク感のあるバニラアイスの中に、パリパリ食感のチョコがランダムに入っているのが特徴です。ひと口ごとにチョコの量や食感が変わるため、最後まで飽きずに食べられるのが魅力です。
濃厚すぎないミルクアイスとビター寄りのチョコのバランスが絶妙です。ザクザクしたチョコの食感がアクセントになっていて、筆者の息子が大好きなアイスなので、常にストックしておきたいアイスです。
◆ラムネアイスバー
どこか懐かしさを感じるラムネ味のアイスバー。爽やかなラムネ風味で、さっぱり食べられるのが◎！
甘すぎず、シャリッとした食感でラムネのつぶつぶが良いアクセントになっています。さっぱりした味わいなのでこれからの季節に食べたくなるアイスで、子ども人気も高そうです。昔懐かしい安定のラムネ味なので万人受けするでしょう。
◆シャトレーゼ プレミアムアイス
シンプルながらミルク感が強い、カップタイプのプレミアムアイス。北海道の乳原料を使った、コクのある味わいが特徴です。
ミルクの濃厚さがありながら後味はすっきり。なめらかな口どけで、王道のバニラアイスといった印象です。ミルクが濃くておいしいですが、もったり感がなく食べやすいのが良かったです。
◆チョコマカレッタ（ストロベリー）
コーン型アイスの「チョコマカレッタ ストロベリー」。ストロベリーアイスの上にチョコレートソースがかかり、見た目も華やかなデザート系アイスです。
甘酸っぱいいちごの風味とチョコのコクがよく合います。コーン部分までしっかり楽しめるので満足感も高め！ デザート感が強めで、いちご好きにはたまらないアイスでした。
◆糖質70％カットのスイーツ（ロールケーキ）
健康志向の人に人気の、糖質70％カットシリーズのロールケーキ。一般的なスイーツと比べて糖質を抑えているのに、見た目はしっかり本格派です。
ふわっと軽いスポンジと、優しい甘さのクリーム。糖質オフ特有のクセはほとんど感じず、普通のロールケーキのような満足感がありました。甘さは控えめとはいえ、糖質オフとは思えない満足感があるので、ダイエット中でも罪悪感なく食べられるのがうれしいですね。
◆冷凍ピザ（マルゲリータ）
今回のセットには、冷凍ピザのマルゲリータも入っていました。オーブントースターで焼くだけなので、軽食や子どものおやつにもぴったりです。
チーズがとろっと伸び、トマトソースの酸味がほどよいバランスです。生地は薄めで食べやすく、軽めのピザとしてちょうどいいサイズ感でした。正直、お店レベルではないですが、普通においしく、小腹が空いたときに便利でした。
◆シャトレーゼの人気商品をまとめてお試し！
今回届いた「3月の福箱アイス・冷食セット」は、人気アイス・低糖質スイーツ・冷凍ピザまで入ったバランスの良い内容でした。家族でシェアしながら楽しめるラインナップなので、「冷凍庫にちょっとしたご褒美をストックしておきたい」という人にもぴったり！
シャトレーゼの人気商品をまとめて試せるという意味でも、お得感のあるセットと言えるでしょう。気になる人は、売り切れる前にチェックしてみてください。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama