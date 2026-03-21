【略語クイズ】「Apex Legends」の略語は？大人気ゲームのひとつ！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、大人気のシューティングゲームの名前です。

「Apex Legends」の略語はなんでしょうか？

正解は「エペ」でした！

「エペ」は、「Apex Legends（エーペックスレジェンズ）」を略した言葉です。

Apex Legendsとは、エレクトロニック・アーツ（EA）より2019年に配信された、基本プレイ無料のファーストパーソン・シューティング（FPS）ゲームのこと。

プレイヤーが「レジェンド」と呼ばれる異なる能力を持ったキャラクターを選択し、2〜3人がチームとなって対戦するオンライン形式のバトルロイヤルゲームですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》



・『Electronic Arts ホームページ』