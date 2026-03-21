【略語クイズ】「Apex Legends」の略語は？大人気ゲームのひとつ！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「Apex Legends」の略語は？
「Apex Legends」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、大人気のシューティングゲームの名前です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「エペ」でした！
「エペ」は、「Apex Legends（エーペックスレジェンズ）」を略した言葉です。
Apex Legendsとは、エレクトロニック・アーツ（EA）より2019年に配信された、基本プレイ無料のファーストパーソン・シューティング（FPS）ゲームのこと。
プレイヤーが「レジェンド」と呼ばれる異なる能力を持ったキャラクターを選択し、2〜3人がチームとなって対戦するオンライン形式のバトルロイヤルゲームですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Electronic Arts ホームページ』
ライター Ray WEB編集部