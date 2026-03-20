年収が上がりすぎると人は幸せになれない？人気評論家が見つけた「小さな幸福」の重要性
マーケッターで人気評論家の牛窪恵さんが、自身の阪神タイガース愛も込めた新著『「幸福感」に満たされたいなら阪神ファンを知りましょう』（集英社）を出版しました。
プロ野球チームの「推し活」に日々没頭する牛窪さんが、専門とするマーケティングや行動経済学の知見もたよりに導き出したのは、誰もが共感しうる普遍的な「幸福論」です。
牛窪さんの「タイガース愛」などについて聞いた前編に続き、本稿では「小さな幸せ」を積み重ねるのが大切と説く、牛窪さんがすすめる理想的な生活を聞きました。
◆日常的な「小さな幸せ」を積み重ねて
――20年来のファンであるタイガースの推し活で「幸福感」に満たされているという牛窪さん。新著では、幸福度を高める秘けつとして「小さな幸せ」の積み重ねが大切だと述べていました。
牛窪恵（以下、牛窪） はい。私の愛するタイガースでいえば、チームが勝ったり優勝したりするのはもちろんうれしい。でも「幸福感」に繋がる快楽物質のドーパミンは、実はそうした「結果」に対してよりも、途中の過程で「きっといい結果が出る！」と期待してドキドキワクワクすることによってこそ、多く放出されるんです。つまり、幸福実感のポイントは「大きな幸せを得ること」より、「小さな幸せ（期待）を募らせること」なんですよね。
こうした日常的な「小さな幸せ」を持続可能にするのが、新著の3章「幸福持続の法則」で紹介した、「偶然の出会いを求める行動（セレンディピティ効果）」だったり、「次はこうなるとの推理（インファレンス効果）」だったりします。
また、アメリカの心理学者セリグマンによる「PERMAモデル」も重要です。PERMAは、持続的な幸福感に関わる5つの要素の頭文字ですが、日本語に置き換えると「ポジティブな感情」や「没頭」「人間関係」「人生の意義」「達成感」などとなります。推し活はまさに、この多くを兼ね備えていますよね。つまり、「ポジティブな感情」をきっかけに推しに惹かれ、ファン同士が良好な「人間関係」を築きながら「人生の意義」を見出し、なんらかの「達成感」を得る。
実はそのとき、半ばクールな状態でいるよりも、時間を忘れるほど対象に「没頭」することこそが大切だとされています。まさに、熱いファンが多い阪神ファンはその代表で、昨今注目される「ウェルビーイング」を実現するためにも、大切なお手本（サンプル）なんです（笑）。
◆「偶然の出会い」が幸福感を高める
――新著では「令和は情報過多な時代」とも述べていました。SNSなどでは他人が華やかな生活を送っているように見えて、過度に他人をうらやんでしまったり、自分にとっての幸せを見つけるのも難しいのかなと思います。
牛窪 大切なのは、なんらかの行動、アクションを起こすことですね。大げさに何かをする必要はなくて、近所を散歩してみるだけでもいい。たとえば、通ったことのない路地に入ってみると、思いがけず美味しいお店が見つかって「なんか得した」「今日はツイてる」など、うれしくなることがあります。これが、行動経済学で言われる「セレンディピティ効果」です。
皆さんはそんなとき、事前に「美味しい」との評判を調べて行ったお店より、幸福感が高まるのではないでしょうか。人は「偶然の出会い」によって喜びを得ると、脳の「報酬系」と呼ばれる神経回路が普段より活発化して、ドーパミンがより多く放出されます。つまり、ルーティンからはずれた行動を起こすのが、幸運や幸福感のポイントでもあるんです。
――いわば、ささいなことでもいいから冒険してみるのが大切だと。
牛窪 そうですね。また、ときめく体験がないと、自分がどんな対象に心を惹かれるのか分からない。恋愛と一緒ですね。ただ、心身が疲れているとその余裕がなくなりますから、幸福感を実感するためには、心を落ち着かせてリラックスできる時間も必要です。私は皆さんに、「1週間に30分でも1時間でもいいから、意識的に『ひとり時間』を持ってください」とお薦めしています。
プロ野球チームの「推し活」に日々没頭する牛窪さんが、専門とするマーケティングや行動経済学の知見もたよりに導き出したのは、誰もが共感しうる普遍的な「幸福論」です。
牛窪さんの「タイガース愛」などについて聞いた前編に続き、本稿では「小さな幸せ」を積み重ねるのが大切と説く、牛窪さんがすすめる理想的な生活を聞きました。
◆日常的な「小さな幸せ」を積み重ねて
牛窪恵（以下、牛窪） はい。私の愛するタイガースでいえば、チームが勝ったり優勝したりするのはもちろんうれしい。でも「幸福感」に繋がる快楽物質のドーパミンは、実はそうした「結果」に対してよりも、途中の過程で「きっといい結果が出る！」と期待してドキドキワクワクすることによってこそ、多く放出されるんです。つまり、幸福実感のポイントは「大きな幸せを得ること」より、「小さな幸せ（期待）を募らせること」なんですよね。
こうした日常的な「小さな幸せ」を持続可能にするのが、新著の3章「幸福持続の法則」で紹介した、「偶然の出会いを求める行動（セレンディピティ効果）」だったり、「次はこうなるとの推理（インファレンス効果）」だったりします。
また、アメリカの心理学者セリグマンによる「PERMAモデル」も重要です。PERMAは、持続的な幸福感に関わる5つの要素の頭文字ですが、日本語に置き換えると「ポジティブな感情」や「没頭」「人間関係」「人生の意義」「達成感」などとなります。推し活はまさに、この多くを兼ね備えていますよね。つまり、「ポジティブな感情」をきっかけに推しに惹かれ、ファン同士が良好な「人間関係」を築きながら「人生の意義」を見出し、なんらかの「達成感」を得る。
実はそのとき、半ばクールな状態でいるよりも、時間を忘れるほど対象に「没頭」することこそが大切だとされています。まさに、熱いファンが多い阪神ファンはその代表で、昨今注目される「ウェルビーイング」を実現するためにも、大切なお手本（サンプル）なんです（笑）。
◆「偶然の出会い」が幸福感を高める
――新著では「令和は情報過多な時代」とも述べていました。SNSなどでは他人が華やかな生活を送っているように見えて、過度に他人をうらやんでしまったり、自分にとっての幸せを見つけるのも難しいのかなと思います。
牛窪 大切なのは、なんらかの行動、アクションを起こすことですね。大げさに何かをする必要はなくて、近所を散歩してみるだけでもいい。たとえば、通ったことのない路地に入ってみると、思いがけず美味しいお店が見つかって「なんか得した」「今日はツイてる」など、うれしくなることがあります。これが、行動経済学で言われる「セレンディピティ効果」です。
皆さんはそんなとき、事前に「美味しい」との評判を調べて行ったお店より、幸福感が高まるのではないでしょうか。人は「偶然の出会い」によって喜びを得ると、脳の「報酬系」と呼ばれる神経回路が普段より活発化して、ドーパミンがより多く放出されます。つまり、ルーティンからはずれた行動を起こすのが、幸運や幸福感のポイントでもあるんです。
――いわば、ささいなことでもいいから冒険してみるのが大切だと。
牛窪 そうですね。また、ときめく体験がないと、自分がどんな対象に心を惹かれるのか分からない。恋愛と一緒ですね。ただ、心身が疲れているとその余裕がなくなりますから、幸福感を実感するためには、心を落ち着かせてリラックスできる時間も必要です。私は皆さんに、「1週間に30分でも1時間でもいいから、意識的に『ひとり時間』を持ってください」とお薦めしています。