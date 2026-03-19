沢城みゆき、『サザエさん』に初登場 “春の行楽スペシャル”で同級生役「まさか、あのサザエさんを呼び捨てにする日が…！」
声優の沢城みゆきが22日放送のテレビアニメ『サザエさん 春の行楽スペシャル』（後6：00〜後7：00）にゲスト声優として出演することが発表された。「サザエ、シャチに会いに行く！」のエピソードで、サザエさん一家が今回訪れる、鴨川シーワールドで新米飼育員として働くサザエの高校の同級生・美波を演じる。沢城が『サザエさん』に出演するのは初めてとなる。
【場面カット】飼育員姿でもスタイルよくね？サザエさんの同級生・美波
シャチのトレーナーになるという夢をかなえた美波に同窓会で再会したサザエが、そこで誘われたことをきっかけに磯野家全員で訪れるというエピソードとなっている。美波は、鴨川シーワールドの日本屈指のオーシャン・スタジアムを磯野家に案内しつつ、終盤にはシャチとのパフォーマンスを磯野家が見守る中で披露する。美波の飼育員やトレーナーとしての姿は、磯野家の面々にさまざまな感情を呼び起こすのだが…。
沢城と言えば、幅広いキャラクターを変幻自在に演じ分け、『ゲゲゲの鬼太郎（第6期）』の鬼太郎、『ルパン三世』の峰不二子など超有名キャラクターを数多く演じてきた声優界のトップランナーだが、国民的アニメ『サザエさん』には初登場。オファーを受けたときは「えー！私でいいんですかーー!!!」と子どものように喜んだそう。「まさか、あのサザエさんと同級生になる日が来るだなんて！そして、まさかまさか、呼び捨てにする日がくるだなんて…！」と今回の感想を語った。サザエとシャチを相手に奮闘した沢城演じる美波の活躍ぶりに期待が高まる。
■沢城みゆきコメント
――アニメ『サザエさん』の出演についてオファーを受けた時の感想は？
沢城：“えー！私でいいんですかーー!!!”と子どものように喜んでしまったあと…冷静になると足が震えました…！
――鴨川シーワールドの飼育員でサザエの高校時代の同級生・美波を演じるにあたって気を付けた点や、演じてみての感想は？
沢城：まさか、あのサザエさんと同級生になる日が来るだなんて！そして、まさかまさか、呼び捨てにする日がくるだなんて…！磯野家のみなさん、そして視聴者のみなさんにシーワールドの魅力を伝えきるぞー！と言う気持ちを胸いっぱいにして、マイク前に立ちました。
――アニメ『サザエさん』の印象は？
沢城：週末の多幸感の象徴。
――視聴者へのメッセージを。
沢城：美波がワカメちゃんに伝えたメッセージは、見てくれている子どもたちに私も手渡したい言葉になりました。大人の皆さんには、友達と、家族と、子どもと一緒にイルカショー見に行きたいなと思っていただけたら、それ以上のことはありません。水族館も魅力的ですが、美波の言葉を借りれば、サザエの家族は本当に楽しくて素敵。ぜひご視聴ください！
【場面カット】飼育員姿でもスタイルよくね？サザエさんの同級生・美波
シャチのトレーナーになるという夢をかなえた美波に同窓会で再会したサザエが、そこで誘われたことをきっかけに磯野家全員で訪れるというエピソードとなっている。美波は、鴨川シーワールドの日本屈指のオーシャン・スタジアムを磯野家に案内しつつ、終盤にはシャチとのパフォーマンスを磯野家が見守る中で披露する。美波の飼育員やトレーナーとしての姿は、磯野家の面々にさまざまな感情を呼び起こすのだが…。
■沢城みゆきコメント
――アニメ『サザエさん』の出演についてオファーを受けた時の感想は？
沢城：“えー！私でいいんですかーー!!!”と子どものように喜んでしまったあと…冷静になると足が震えました…！
――鴨川シーワールドの飼育員でサザエの高校時代の同級生・美波を演じるにあたって気を付けた点や、演じてみての感想は？
沢城：まさか、あのサザエさんと同級生になる日が来るだなんて！そして、まさかまさか、呼び捨てにする日がくるだなんて…！磯野家のみなさん、そして視聴者のみなさんにシーワールドの魅力を伝えきるぞー！と言う気持ちを胸いっぱいにして、マイク前に立ちました。
――アニメ『サザエさん』の印象は？
沢城：週末の多幸感の象徴。
――視聴者へのメッセージを。
沢城：美波がワカメちゃんに伝えたメッセージは、見てくれている子どもたちに私も手渡したい言葉になりました。大人の皆さんには、友達と、家族と、子どもと一緒にイルカショー見に行きたいなと思っていただけたら、それ以上のことはありません。水族館も魅力的ですが、美波の言葉を借りれば、サザエの家族は本当に楽しくて素敵。ぜひご視聴ください！
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