ファミマに大人気フラッペが再登場！コンビニ3社の新商品を厳選3つ紹介【3月17日発売】

コンビニエンスストアの新商品が発売されることが多い"火曜日"。2026年3月17日も、たくさんの新顔が登場します。

この記事では、コンビニ大手3社「セブン-イレブン」「ローソン」「ファミリーマート」の新商品の中から、編集部が注目している商品を紹介します。

ローソンは「ICHIBIKO」コラボ

セブン-イレブン「7プレミアム さくらティーラテ 240ml」

オリジナルのチルドカップ飲料に力を入れているセブンから、春のフレーバーが登場。さくらの風味が好きな人は要チェックです。

容量は240ml、価格は199円。今の時期は、カフェにもさくらフレーバーのドリンクが登場していますが、200円以下というお手頃さは魅力的です。

17日以降、順次発売されます。店舗によって取り扱いがない場合があります。

ローソン「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごのフロマージュタルト」

3月10日から3週連続で、いちごカフェ＆スイーツ専門店「ICHIBIKO」とのコラボ商品を発売しているローソン。今週17日には、「いちごのフロマージュタルト」が登場します。

タルトにいちごのベイクドチーズ生地を重ね、チーズホイップといちごクリームを絞り、いちごジャムを注入したタルトです。トップには、ハーフカットの生いちごをトッピングしています。

価格は346円。毎日頑張る自分への"ご褒美スイーツ"としていかが。

ほか、コラボ商品はスイーツの「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごケーキ」、ベーカリーの「ICHIBIKO いちごのシューロール」「ICHIBIKO いちごのうずまきロールケーキ」が同日発売です。青森、秋田エリアでは、ベーカリー2商品は夕方ごろから販売開始となります。

「Uchi Cafe×ICHIBIKO いちごケーキ」を除く3品は、沖縄エリアで販売しません。

ファミリーマート「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」

紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修のもと、本格的なミルクティーフレーバーに仕上げたフラッペです。2023年から3年連続で年間のフラッペ売上No.1を記録し、累計販売数は1900万杯を突破しています。

今年は、さらに紅茶の味わいを楽しめる仕様にリニューアルして再登場。爽快な渋みと芳醇な香りが特徴のスリランカ産茶葉を使用し、ミルクの味わいに負けない紅茶感に仕上げたといいます。また、アクセントに紅茶の風味と焼き菓子の香ばしさが特徴の紅茶風味のクッキーをまぜることで、さまざまな食感が楽しめるようになっています。

価格は360円。沖縄県では販売されません。

また、ファミリーマートでは、「ピエール・エルメ アンソロジー」監修シリーズからスイーツとドリンクが新登場。フラッペ同様、こちらも注目度は高そうです。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）