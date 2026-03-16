ニラックスブッフェの春限定「宇治抹茶みつ」で楽しむ♪セルフメイク抹茶スイーツ食べ放題

家族みんなで楽しめる食べ放題として人気の「ニラックスブッフェ」に、春限定の特別トッピングが登場します。2026年3月16日（月）～3月29日（日）の期間、スイーツコーナーに「宇治抹茶みつ」が仲間入り。セルフメイクで楽しめるクレープやクロッフルなどに合わせれば、春らしい抹茶スイーツが完成します。自分好みにアレンジできる楽しさは、友人とのお出かけや家族での食事にもぴったりです♪

春限定トッピング「宇治抹茶みつ」

今回登場する期間限定メニューは、宇治抹茶の豊かな香りとほろ苦い味わいが楽しめる「宇治抹茶みつ」。

スイーツコーナーで提供されるセルフメイクデザートにかけることで、手軽に本格的な抹茶スイーツへとアレンジできます。

トッピングアイテムの「ピンクチップ」を添えれば、見た目にも春らしい華やかなスイーツが完成。味わいだけでなく、写真映えも楽しめるのが魅力です。

ねこねこ食パン新作♡もちもち食感のチョコもっちー登場

セルフメイクで楽しむスイーツ

ニラックスブッフェのスイーツコーナーでは、クレープやクロッフルなどを自分でアレンジして楽しめるセルフメイクスタイルが人気。

好みのトッピングやソースを組み合わせることで、自分だけのオリジナルデザートが作れます。

今回登場する宇治抹茶みつを加えれば、和テイストのスイーツが完成。甘さとほろ苦さのバランスが絶妙で、食後のデザートタイムをより特別な時間にしてくれます。

提供期間：2026年3月16日（月）～2026年3月29日（日）

家族で楽しめる充実の食べ放題

ニラックスブッフェでは、色鮮やかなサラダやデリをはじめ、カラッとジューシーな鶏のから揚げ、トッピングで楽しめるうどんやラーメンなど、幅広いメニューをラインナップ。

子どもから大人まで楽しめるバラエティ豊かな料理が魅力です。食事の後には、セルフメイクスイーツで自分好みのデザート作りを楽しめるのも嬉しいポイントです。

※一部ご提供メニューは各店異なります。詳しくはHPにてご確認をお願いいたします。

春だけの抹茶スイーツを満喫

春の期間限定で登場する「宇治抹茶みつ」は、ニラックスブッフェのセルフメイクスイーツをさらに楽しくしてくれる特別なトッピング。

クレープやクロッフルにかけて、自分好みの抹茶スイーツを作れるのが魅力です。

家族や友人とわいわい楽しみながら、春らしい和スイーツを味わえるチャンス。ぜひこの期間に訪れて、季節限定の美味しさを満喫してみてください♡