桜えび100%使用「かっぱえびせん 桜えび」期間限定発売/ 5年ぶり、食感を大幅刷新【カルビー】

カルビーは、「かっぱえびせん」から、桜えびを100%使用した期間限定商品「かっぱえびせん 桜えび」を、全国のコンビニエンスストア先行で3月9日に発売した。

コンビニを除く、スーパーなどの店舗では3月23日に全国発売する。販売期間は2026年6月上旬までを予定。店舗により発売日が異なる場合や取り扱いのない場合がある。

同社はこれまで「えび撰」シリーズとして、“撰(え)りすぐりのえび”を使った、季節の素材を味わえるこだわりの「かっぱえびせん」を展開してきた。2021年9月に登場したシリーズで、「甘えび」や「白えび」、春には「桜えび」を発売して好評を得ている。

今回、5年ぶりとして、食感を大幅リニューアル。えびの香ばしさや甘みなど、従来のおいしさを生かしながら、軽くて口どけの良い食感に刷新した。

なお本商品は、2025年1月に創業の地･広島で操業を開始した「せとうち広島工場」で製造した。同工場での「かっぱえびせん」シリーズの製造は今回で初となる。

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〈商品概要〉

◆「かっぱえびせん 桜えび」

桜えびを100%使用し、生地にまるごと練り込むことで、桜えびならではのうま味と香ばしさを感じられるよう仕上げた。また、材料の配合や製造工程を改良し、軽さやふんわりとほどけるような口どけを実現。桜色の生地と新食感を楽しめる商品で、花見や行楽などでの利用を想定している。内容量は50g。

パッケージは、桜を連想させる淡いピンク色基調のデザインとし、中央には桜えびを配置。季節限定商品として、春の集いのシーンに合う特別感を演出した。