この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活投資チャンネルが「【キャンペーン攻略】SBI新生銀行 ハイパー預金口座開設と100万円入金で最大12,000円ゲット！ ステップアッププログラムとキャッシュプレゼントプログラムの攻略方法もご紹介」と題した動画を公開。SBI新生銀行が現在開催している「ハイパー預金」に関する複数のキャンペーンについて、その攻略法を詳しく解説した。



動画で特に注目されているのが、2026年3月31日まで開催中の「ハイパー預金 1日だけ年365%上乗せ金利キャンペーン」だ。これは実質的に1日分の預金に対し1%が還元されるもので、上限である100万円を預け入れると、わずか1日で1万円を獲得できる計算になる。これに加え、複数のキャンペーンを組み合わせることで、最大12,000円とおみくじ特典を得られるチャンスがあるという。



動画では、主に3つのキャンペーンが紹介された。



1. **SBIハイパー預金 1日だけ年365%上乗せ金利**

期間は3月6日から3月31日まで。新規でハイパー預金口座を開設し、エントリー（先着10万人）を済ませた上で、3月31日の最終残高（上限100万円）に対して適用される。1日分の適用で1%還元となるため、最大10,000円が獲得できる。



2. **SBIハイパー預金おみくじ**

期間は1月1日から3月31日まで。新規口座開設後、3月末時点で残高が3万円以上あると、開設完了メールに記載の受付番号の末尾によって当選が決まる。「ハイパー大吉（末尾000）」なら10,000円、「ハイパー特別賞（末尾88）」なら880円など、運試しの要素も含まれている。



3. **SBIハイパー預金 懸賞金最大10倍**

期間は2月16日から3月31日まで。新規口座開設とエントリーを行い、3月末時点の残高が5万円以上あれば、通常200円の懸賞金が最大10倍の2,000円になる可能性がある。



また、住信SBIネット銀行の「ハイブリッド預金」を利用している場合、SBI新生銀行の「ハイパー預金」との併用はできないため、事前に休止手続きが必要であると注意を促した。



これらのキャンペーンは3月31日に終了するものが多く、中には先着順や上限口座数が設定されているものもある。ポイ活投資チャンネルは、特典を最大限に活用するため、早めに口座開設とエントリーを済ませることを推奨している。