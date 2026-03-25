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福岡のオーシャンビュー「神物件」を内見！「この景色は一生独り占めできます」3,380万円で手に入る絶景

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「内見ゴリラの持ち家ジャパン」が、「【コスパ最強】家から絶景が見える「綺麗な中古物件」が神すぎた。」と題した動画を公開した。福岡県福岡市東区の「海の中道」エリアにある、店舗兼住宅として利用可能な築11年の中古物件を内見し、その多様な可能性と絶景の魅力を伝えている。



動画では、ゴリラ氏と不動産のプロである森部氏が、木造3階建ての物件を細部までレビュー。ティファニーブルーの扉を開けた先の1階は、広い土間や充実した水回り設備を備えた店舗・事務所スペースとなっており、海沿いの立地を活かしたマリンスポーツ関連のショップや、民泊としての事業展開が想像できる空間だと評価した。



特に目を引くのが、1階から2階へと続く急勾配の階段だ。ゴリラ氏が「SASUKEです」と表現するほどスリリングな造りだが、居住スペースには外から直接アクセスできる専用の玄関も設けられており、実用性への配慮も確認できる。



居住スペースとなる2階と3階は、豊富な窓から差し込む自然光が特徴的だ。特に3階のバルコニーからは博多湾が一望でき、ゴリラ氏は「この景色は一生独り占めできます」と絶賛。さらに、可動式のはしごを登った先にある広々としたロフトには「秘密基地感がすごい」と感嘆し、遊び心溢れる造りに魅了された様子を見せた。



森部氏は、沿岸部特有の津波や高潮などの災害リスクに触れつつも、周辺に建物が建ちにくく眺望が守られやすい希少な立地であると解説。「この立地に価値がある」と語り、3,380万円という価格に対しても、事業やセカンドハウスの拠点としての投資価値を指摘した。居住用としての枠を超え、住む人の想像力次第でビジネスやライフスタイルの可能性が広がる本物件。単なるスペック比較ではない、新たな物件選びの視点を提示する内容となっている。



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