NHK連続テレビ小説『風、薫る』の第1週試写会見が3月9日にNHK放送センターで開かれ、主人公を演じる見上愛と上坂樹里、脚本の吉澤智子、制作統括の松園武大が登壇した。

参考：朝ドラ『風、薫る』主題歌はMrs. GREEN APPLE 大森元貴「すべての人への人生讃歌」

本作は、大関和と鈴木雅という2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公によるバディドラマ。一ノ瀬りん役を見上が演じ、もう一人の主人公・大家直美役は2410人の候補者の中からオーディションによって選出された上坂が演じる。見上、上坂ともに連続テレビ小説初出演での主演となる。

見上は昨年の9月8日に栃木県でクランクインしてすでに半年。毎日撮影をしていて、本人でいる時間よりも役としてセリフを喋っている時間の方が長いと思えるような日々を過ごしているという。現在は第10週以降を撮影している見上は、完成した第1週を客観的に観ることはできなかったと話しながらも、「りんちゃんは、1週目の出来事を思い出しながら前に進んでいくので、リンちゃんがこうして看護師を目指そうと思ったんだというのを改めて認識して、身が引き締まるような気持ちになりました」ともう一度初心を思い出したことを明かす。

見上と完成した第1週の映像を同じ日に観ようと約束したという上坂は、「休みの日に一人で観たんですけど泣いてしまって。『風、薫る』という作品が、いよいよ始まるんだと映像を観て改めて感じました」と振り返りながら、「第1週はりんと直美にとって大事な始まりとなるので、ここから半年間ぜひ楽しみにしていただけたらという思いです」と挨拶する。

見上が演じるりんは、栃木県那須地域の山すその町で、元家老の家に生まれた長女。りんの印象について見上は、「真っ直ぐでのびのびと育ってきていて、直美に対してはとてもおせっかい。でも、りんちゃんは感情の揺れ動きが激しくて、喜怒哀楽の感情を持っている子です。お芝居をする中でもいろんな環境だったり、相手の役の方から受け取るものを繊細に感じながらお芝居しているような気がします」と半年間演じてきた中での、りんという役柄を語る。

上坂が演じる直美は、生後まもなく親に捨てられ、キリスト教の牧師に育てられた。直美について上坂は「人間味に溢れている子」だと話す。「生きることに貪欲で、自分が生きるためなら、プライドを捨てて、時に嘘をついたり、いろんな顔を使って行動したり、そういうしたたかな強い部分を持っている、とてもかっこいい女性だと思います」と述べる上坂は、手先が不器用なところが自分と似ており、そんな強さの中にも不器用さや抜けているところがあるのが直美だとコメントした。

上坂は半年間、直美として生きてきたことで「顔つきが変わったね」と言われたという話題を、見上が振る。「ここ最近、髪型も含めそうなんですけど、『顔つきが変わったね』と言われることが多くて。そこは自分の中で無意識だったので、不思議な気持ちになりました。直美を演じていく中できっと変わったものだと思うので、それは嬉しかったです」と上坂は笑みを浮かべた。

見上は、『風、薫る』の撮影を通じて、医療従事者への感謝と尊敬がさらに増した。「看護婦養成所に入ったり、実際に働き始めてからのシーンを撮る中で、看護とは何か、人としての正しさを考えながら働くということがものすごいことだなと思うようになりました。その覚悟を余さずに演じられるようにしなくてはいけないと思いました」と役を演じる上での心境を明かす。

りんと直美のバディとしての関係性について、見上は「どっちかが太陽で、どっちかが月みたいな性格で例えられることが多いと思うんですけど、今回の2人の関係性は、どっちかが月の時はどっちかが太陽になって照らしてる、お互いその支え合いを繰り返しながら成長している2人です。最初はデコボコが合うのかどうかすら分からない2人が、2人でいるからこそできることが広がっていく、そういう関係性を見ていただけたらと思います」と注目ポイントを解説した。

クランクインから半年が経った俳優陣に対し、脚本の吉澤は書き始めてすでに1年が経とうとしていると話した上で、「これから2人はなかなか出会わないんですけど……（笑）。出会うと化学変化が起きていきます。りんと直美の関係が変わっていく、書いていて2人が楽しい関係にこれからなっていきます」と明かし、第1週が物語のベースになっていくことを主張した。

『風、薫る』は3月30日よりスタート。全26週（130回）で構成される。（文＝渡辺彰浩）