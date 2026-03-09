映画ランキング：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』V2、2位に『ウィキッド 永遠の約束』、3位に『スペシャルズ』がランクイン
最新の全国映画動員ランキング（3月6日〜8日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が週末3日間で動員39万4600人、興行収入5億1900万円をあげ、2週連続で1位を獲得した。累計成績は動員111万人、興収14億円を突破している。
2位には、シンシア・エリヴォ、アリアナ・グランデ共演で人気ブロードウェイミュージカルを映画化した2部作の後編『ウィキッド 永遠の約束』が、初日から3日間で動員31万5000人、興収5億3100万円をあげて初登場。オズの国に隠された真実を知り、それぞれの道を歩むことになった2人の魔女、エルファバとグリンダのその後を描く。監督はジョン・Ｍ・チュウ、共演はジョナサン・ベイリー、ミシェル・ヨー、ジェフ・ゴールドブラム、ほか。なお、週末の興収では1位の『映画ドラえもん〜』を上回っている。
3位には、内田英治監督がSnow Manの佐久間大介を主演に迎えたダンスアクション・エンターテイメント『スペシャルズ』が、初日から3日間で動員17万2000人、興収2億4500円でランクイン。過去に「ダンス経験がある!?」という理由で集められた伝説の殺し屋たちが、裏社会のトップが必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す。共演は椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、ほか。
4位は、前週と同じく『ほどなく、お別れです』が入り、週末3日間で動員15万2000人、興収2億1100を記録した。累計成績は動員が255万人を突破し、興収が35億円に迫っている。
既存作品では公開14週目を迎えた『ズートピア２』が、累計で動員1139万人、興収155.2億円を突破し、歴代興収ランキングで『崖の上のポニョ』を上り17位となった。
また、『国宝』は前週から週末の動員ランキングではトップ10圏外となっているが、累計成績は動員1439万人、興収203.4億円となり、歴代興収ランキングで『ハリー・ポッターと賢者の石』を上回り、『ONE PIECE FILM RED』と並ぶ8位に上昇した。
■全国映画動員ランキングトップ10（3月6日〜8日）
1（1→）映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（公開週2）
2（NEW）ウィキッド 永遠の約束（1）
3（NEW）スペシャルズ（1）
4（4→）ほどなく、お別れです（5）
5（2↓）教場 Requiem（3）
6（3↓）劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編（2）
7（5↓）木挽町のあだ討ち（2）
8（7↓）ズートピア２（14）
9（6↓）新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-（4）
10（8↓）超かぐや姫！（3）
※11（9↓）レンタルファミリー（2）
